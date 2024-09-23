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Генасамблея ООН ухвалила Пакт заради майбутнього попри протест Росії

Світлана Кравченко
23 вересня, 2024 понедiлок
07:23
Світ Генасамблея ООН

Генеральна Асамблея ООН за результатами Саміту майбутнього в Нью-Йорку 22 вересня затвердила Пакт заради майбутнього, незважаючи на протест Росії

Зміст

Про це йдеться на сайті ООН.

Зазначається, що Пакт являє собою декларацію, що зобов’язує вжити конкретних заходів для створення безпечного, мирного, стійкого та інклюзивного світу для майбутніх поколінь.

Документ разом із додатками до нього - Глобальним цифровим договором і Декларацією про майбутні покоління - ухвалили консенсусом, попри те, що в останню хвилину від деяких країн, зокрема Росії, Ірану, КНДР та Сирії, поступила пропозиція щодо правки.

Так, від цих країн у текст пропонувалось додати заклик про невтручання у будь-яке питання національного суверенітету, а також пріоритет міжурядових обговорень. В ООН зазначили, що цим фактично применшувалась роль громадянського суспільства та інтересів приватного сектору, тож члени Генасамблеї відхилили цю пропозицію.

Пакт майбутнього загалом містить п’ять основних напрямків: сталий розвиток, міжнародний мир і безпека, наука і техніка, молодь і майбутні покоління, трансформація глобального управління.

Для виконання документа держави-члени ООН зокрема зобов’язалися:

  • активізувати Цілі сталого розвитку (ЦСР) і Паризьку угоду про зміну клімату — дві знакові угоди 2015 року, прогрес яких призупинився;
  • прислухатися до молодих людей і залучити їх до процесу прийняття рішень на національному та глобальному рівнях;
  • побудувати міцніші партнерські відносини з громадянським суспільством, приватним сектором, місцевою та регіональною владою тощо;
  • подвоїти зусилля для побудови та підтримки мирних, інклюзивних і справедливих суспільств і усунення основних причин конфліктів;
  • захистити всіх цивільних у збройному конфлікті;
  • прискорити виконання зобов’язань щодо жінок, миру та безпеки.

Водночас Глобальний цифровий договір є першою всесвітньою угодою про міжнародне регулювання штучного інтелекту (ШІ) і ґрунтується на ідеї, що технології мають приносити користь усім.

Угода спрямована на подолання цифрового розриву та забезпечення відповідального та безпечного використання технологій ШІ. Для цього уряди країн-членів зобов’язалися сформувати всесвітню Наукову групу з ШІ та розпочати міжнародну дискусію про управління ШІ в рамках ООН.

Президент України Володимир Зеленський своєю чергою привітав ухвалення в ООН Пакту заради майбутнього. 

"Попри всі перешкоди, зокрема спроби Росії зірвати його прийняття, світ зумів об'єднатися навколо бачення справедливого та безпечного майбутнього. Однак це майбутнє можливе лише за умови завершення найбільшої війни у Європі з часів Другої світової відповідно до Формули миру, яка ґрунтується на цілях і принципах Статуту ООН, а також об'єктивній потребі в глобальній безпеці", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що світ потребує лідерства та рішучості. За словами президента, Україна готова працювати з усіма відповідальними країнами на цьому шляху.

  • 12 липня Генеральна Асамблея ООН ухвалила українську резолюцію "Безпека та захищеність ядерних об’єктів України, включаючи Запорізьку АЕС".
Теги:
Україна
Росія
ООН
Генасамблея ООН
Війна з Росією
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