Глава МАГАТЕ Гроссі після відвідин Курської АЕС заявив, що "ситуація з безпекою серйозна"
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав АЕС у Курській області РФ, відтак заявив, що існує ризик ядерної аварії
Про це повідомляє Reuters.
"Небезпека або можливість ядерної аварії виникла тут", - сказав Гроссі і додав, що "ситуація серйозна".
Зазначено, що очільник МАГАТЕ мав на увазі бойові дії, що відбуваються на Курщині.
Водночас Гроссі заявив, що Курська АЕС є "надзвичайно крихкою" без захисного купола.
За словами Росатома, гендиректор МАГАТЕ переконався, що третій реактор АЕС працює на запланованій потужності, а четвертий - на плановому технічному обслуговуванні.
Reuters нагадує: росіяни неодноразово звинувачували Україну в атаках на Курську АЕС. Київ ще не коментував цих заяв.
- Раніше Гроссі в інтерв'ю Bloomberg заявив, що планує найближчими днями здійснити візит на Курську АЕС, а потім зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Києві. Природоохоронна організація Greenpeace в Україні засудила плани очільника МАГАТЕ.
- 26 серпня стало відомо про візит Гроссі до Курської атомної електростанції 27 серпня.
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