Глава МАГАТЕ Гроссі після відвідин Курської АЕС заявив, що "ситуація з безпекою серйозна"

Про це повідомляє Reuters.

"Небезпека або можливість ядерної аварії виникла тут", - сказав Гроссі і додав, що "ситуація серйозна".

Зазначено, що очільник МАГАТЕ мав на увазі бойові дії, що відбуваються на Курщині.

Водночас Гроссі заявив, що Курська АЕС є "надзвичайно крихкою" без захисного купола.

За словами Росатома, гендиректор МАГАТЕ переконався, що третій реактор АЕС працює на запланованій потужності, а четвертий - на плановому технічному обслуговуванні.

Reuters нагадує: росіяни неодноразово звинувачували Україну в атаках на Курську АЕС. Київ ще не коментував цих заяв.