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Глава МЗС Північної Кореї планує відвідати Росію

15 січня, 2024 понедiлок
00:14
Світ Кім Чен Ин та Сергій Лавров (праворуч)

Міністерка закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей планує відвідати Росію з 15 по 17 січня

Про це пише "Радіо Свобода".

"Міністр закордонних справ Корейської Народно-Демократичної Республіки Чхо Сон Хуей відвідає Російську Федерацію з офіційним візитом з 15 до 17 січня на запрошення її міністра закордонних справ Сергія Лаврова", - йдеться у повідомленні державних ЗМІ КНДР.

Нагадаємо, що Росія та Північна Корея нещодавно посилили зв’язки. Лідер КНДР Кім Чен Ин у вересні 2023 року здійснив закордонну поїздку, щоб зустрітися з президентом Володимиром Путіним на Далекому Сході Росії.

  • 21 грудня у США заявили, що КНДР передала РФ понад тисячу контейнерів з боєприпасами.
Росія
КНДР
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