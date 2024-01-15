Глава МЗС Північної Кореї планує відвідати Росію
Міністерка закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей планує відвідати Росію з 15 по 17 січня
Про це пише "Радіо Свобода".
"Міністр закордонних справ Корейської Народно-Демократичної Республіки Чхо Сон Хуей відвідає Російську Федерацію з офіційним візитом з 15 до 17 січня на запрошення її міністра закордонних справ Сергія Лаврова", - йдеться у повідомленні державних ЗМІ КНДР.
Нагадаємо, що Росія та Північна Корея нещодавно посилили зв’язки. Лідер КНДР Кім Чен Ин у вересні 2023 року здійснив закордонну поїздку, щоб зустрітися з президентом Володимиром Путіним на Далекому Сході Росії.
- 21 грудня у США заявили, що КНДР передала РФ понад тисячу контейнерів з боєприпасами.
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