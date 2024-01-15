Глава МЗС Північної Кореї планує відвідати Росію

Про це пише "Радіо Свобода".

"Міністр закордонних справ Корейської Народно-Демократичної Республіки Чхо Сон Хуей відвідає Російську Федерацію з офіційним візитом з 15 до 17 січня на запрошення її міністра закордонних справ Сергія Лаврова", - йдеться у повідомленні державних ЗМІ КНДР.

Нагадаємо, що Росія та Північна Корея нещодавно посилили зв’язки. Лідер КНДР Кім Чен Ин у вересні 2023 року здійснив закордонну поїздку, щоб зустрітися з президентом Володимиром Путіним на Далекому Сході Росії.