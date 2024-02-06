Голова МЗС Латвії пояснив, що спонукало країну повернути військовий призов
Міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш заявив, що в країні знову ввели обов’язкову військову службу, аби стримати РФ від вторгнення в Європу
Про це повідомляє The Telegraph.
"Ми повинні бути в такому стані готовності, щоб російські генерали та російські політичні класи чітко бачили, що напрямок Європи є забороненим", – наголосив глава МЗС.
Видання зауважує, що на такий крок Латвія пішла, аби посилити свою оборонну готовність, розширивши резервні сили й поповнивши арсенал на тлі агресії Кремля.
"Ми повторно представили призов. Ми використовуємо це, щоб збільшити розмір нашого активного резерву", - сказав Каріньш.
Обов’язкова військова служба набула чинності на початку січня. Громадяни Латвії чоловічої статі віком від 18 до 27 років зобов’язані пройти службу протягом року, зокрема й ті, хто перебуває за кордоном.
Чоловіки, які відмовлятимуться служити можуть бути оштрафовані або ув’язнені. Проте будуть винятки для осіб, які мають проблеми зі здоров'ям, батьків-одинаків та людей з подвійним громадянством, які вже служили за кордоном.
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