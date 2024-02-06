Голова МЗС Латвії пояснив, що спонукало країну повернути військовий призов

Про це повідомляє The Telegraph.

"Ми повинні бути в такому стані готовності, щоб російські генерали та російські політичні класи чітко бачили, що напрямок Європи є забороненим", – наголосив глава МЗС.

Видання зауважує, що на такий крок Латвія пішла, аби посилити свою оборонну готовність, розширивши резервні сили й поповнивши арсенал на тлі агресії Кремля.

"Ми повторно представили призов. Ми використовуємо це, щоб збільшити розмір нашого активного резерву", - сказав Каріньш.

Обов’язкова військова служба набула чинності на початку січня. Громадяни Латвії чоловічої статі віком від 18 до 27 років зобов’язані пройти службу протягом року, зокрема й ті, хто перебуває за кордоном.

Чоловіки, які відмовлятимуться служити можуть бути оштрафовані або ув’язнені. Проте будуть винятки для осіб, які мають проблеми зі здоров'ям, батьків-одинаків та людей з подвійним громадянством, які вже служили за кордоном.