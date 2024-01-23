У ГУР підтверджують, що є ознаки загрози нападу Росії на НАТО

Про це представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив у етері телемарафону.

За словами представника української розвідки, світ реагує на ці сигнали, а українські партнери в рамках міжнародної коаліції посилюються.

"ГУР має інформацію і, звичайно, ті сигнали, які оприлюднюються, в тому числі експертами міжнародних ЗМІ. Вони констатують той факт, що РФ справді є загрозою для безпеки в Європі та НАТО", - заявив Андрій Юсов.