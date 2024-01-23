У ГУР підтверджують, що є ознаки загрози нападу Росії на НАТО
Станом на вівторок, 23 січня, у ГУР підтверджують сигнали, які вказують на те, що РФ становить загрозу для безпеки в Європі та НАТО
Про це представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив у етері телемарафону.
За словами представника української розвідки, світ реагує на ці сигнали, а українські партнери в рамках міжнародної коаліції посилюються.
"ГУР має інформацію і, звичайно, ті сигнали, які оприлюднюються, в тому числі експертами міжнародних ЗМІ. Вони констатують той факт, що РФ справді є загрозою для безпеки в Європі та НАТО", - заявив Андрій Юсов.
- 18 січня повідомлялося, що НАТО планує провести масштабні навчання за сценарієм нападу Росії на Альянс.
- 19 січня голова військового комітету НАТО Роб Бауер висловив переконання, що цивільне населення на Заході має готуватися до "всебічної війни" з Росією.
- 23 січня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що потрібно звертати увагу на погрози російського диктатора Володимира Путіна і закликав країни НАТО готуватися до ймовірної загрози з боку РФ.
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