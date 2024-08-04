Голова МЗС Німеччини назвала розміщення у країні американських "томагавків" надійним засобом стримування РФ

Про це повідомляє DW.

Так, говорячи про необхідність розміщення далекобійних ракет на території Німеччини, Бербок послалась на загрозу, яку Росія становить для європейської безпеки.

"Формувати зовнішню політику сьогодні означає визнати, що принцип надії не захистить нас від путінської Росії", - зазначила міністерка.

За словами очільниці МЗС Німеччини, наразі країну захищають інвестиції у власну безпеку і силу

"І це включає рішення про розгортання американських систем озброєнь великої дальності", - додала вона.

Бербок підкреслила, що Німеччина потребує "надійного стримувального фактора" проти Росії, "який також захищає поляків, балтійські народи і фінів – наших партнерів, які мають прямий кордон з Росією і відчули на собі, як вона використовує гібридні заходи на кордоні в останні місяці".