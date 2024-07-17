Голова МЗС Швейцарії Кассіс зустрівся з Лавровим: обговорили український Саміт миру
У середу, 17 липня, очільник міністерства закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс провів зустріч зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим
Про це швейцарський міністр повідомив у соцмережі Х.
"У рамках головування Росії в Радбезі ООН я зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергєєм Лавровим та поінформував його про український Саміт миру", – йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що зараз Лавров перебуває з візитом у Нью-Йорку, де зокрема зустрівся зі своїм угорським колегою Петером Сіярто. Туди він приїхав через головування Росії у Раді безпеки ООН.
- Нещодавно заступник глави міністерства закордонних справ Росії Михайло Галузін заявив, що РФ не братиме участі у другому Глобальному саміті миру.
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