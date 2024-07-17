Голова МЗС Швейцарії Кассіс зустрівся з Лавровим: обговорили український Саміт миру

Про це швейцарський міністр повідомив у соцмережі Х.

"У рамках головування Росії в Радбезі ООН я зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергєєм Лавровим та поінформував його про український Саміт миру", – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що зараз Лавров перебуває з візитом у Нью-Йорку, де зокрема зустрівся зі своїм угорським колегою Петером Сіярто. Туди він приїхав через головування Росії у Раді безпеки ООН.