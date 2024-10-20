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Головна Світ Голова Пентагону Остін заявив, що не може підтвердити відправку солдатів із КНДР на війну проти України

Голова Пентагону Остін заявив, що не може підтвердити відправку солдатів із КНДР на війну проти України

Світлана Кравченко
20 жовтня, 2024 неділя
08:19
Світ Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що наразі не може підтвердити інформацію про надсилання Північною Кореєю військ до Росії для участі у війні проти України

Зміст

Його слова цитує Reuters.

Водночас, за словами Остіна, якби ці дані підтвердилися, то такий крок "викликав би занепокоєння".

Агентство нагадує, що напередодні розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР відправила 1500 бійців спецназу на Далекий Схід Росії для тренувань і акліматизації на місцевих військових базах. Далі їх, імовірно, розгорнуть для участі в бойових діях проти України.

Військова співпраця Росії і КНДР. Що відомо 

Kyiv Post 4 жовтня повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії. 

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні. 

Начальник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм. 

Пізніше Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.

Уже 19 жовтня стало відомо, що КНДР перекинула на територію Росії 1,5 тис. спецпризначенців.

Теги:
Україна
КНДР
військові
Пентагон
Війна з Росією
США
Ллойд Остін
Світ про Україну
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