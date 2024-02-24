Голова закордонного комітету бундестагу закликав союзників скуповувати боєприпаси для України по всьому світу

Про це він сказав під час візиту до Києва в річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомляє Укрінформ.

"Ми повинні зупинити російський імперіалізм. Якщо Україна програє, війна продовжиться, і в Європі не буде миру", - підкреслив Рот.

За його словами, Європа зробила "пару помилок", сфокусувавшись виключно на спроможностях власної оборонної індустрії. Рот переконаний, що зараз треба скуповувати по світу все, що є, щоби якнайскоріше забезпечити українських військових боєприпасами.

Парламентарій закликав такі великі європейські економіки, як Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія, брати приклад з балтійських і північноєвропейських колег з огляду на те, що не виключено, що з боку США більше не буде надходити великої військової та фінансової підтримки.

Рот також розкритикував обіцянки, в тому числі президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, надати Україні 1 мільйон боєприпасів і потім не дотриматися слова.

За його словами, пріоритетом номер один у потребах ЗСУ є амуніція, другим - ППО та ракети до неї, а третім - ударні дрони.

При цьому німецький парламентарій додав, що має йтися й про "далекобійні ракети, які є дуже точними". Цього тижня партії коаліції підтримали резолюцію, яка закликає до передачі таких ракет, нагадав член Соціал-демократичної партії ФРН. Водночас він підкреслив, що рішення щодо поставок такого типу ракет, як Taurus, ухвалює виключно уряд.

Рот зауважив, що українці вдячні Німеччині за те, що вона надає для оборони, але цього далеко не достатньо. Ситуація на фронті є дуже напруженою, Росія продовжує завдавати нещадних ударів, Путін без жалю посилає на фронт все більше непідготовлених росіян, тоді як Україна намагається зберігати кожне життя.

"Ця армія, ця держава потребує наразі набагато більше військової підтримки, щоби Україна залишилась вільною, демократичною і суверенною", - підсумував німецький політик.