"Готуємось до дуже напруженого тижня дипломатії": Зеленський анонсував майже два десятки зустрічей із лідерами різних країн, зокрема з Трампом

Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

"Готуємось зараз до дуже напруженого тижня – тижня дипломатії. Багато можемо зробити, якщо партнери будуть чути нас і підтримувати пропозиції, які реально наближають закінчення війни. Буде тиждень Генеральної Асамблеї ООН – різні заходи, зустрічі. Вже у графіку – майже два десятки зустрічей із лідерами різних країн, з усіх частин світу – з усіма, хто давно підтримує Україну й хто серед нових наших партнерів", - зазначив Зеленський.

Він відмітив, що перші зустрічі мають відбутися вже завтра, 22 вересня.

"Плануємо також на тижні й зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки. Буде вагома подія щодо повернення українських дітей, які були викрадені Росією, – саміт дійсно глобальний щодо цього. Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії – без сили мир не пануватиме", - резюмував Зеленський.