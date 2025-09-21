"Готуємось до дуже напруженого тижня дипломатії": Зеленський анонсував майже два десятки зустрічей із лідерами різних країн, зокрема з Трампом
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час тижня Генеральної Асамблеї ООН має відбутися майже два десятки зустрічей з лідерами різних країн. Також заплановано й зустріч із американським лідером Дональдом Трампом
Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.
"Готуємось зараз до дуже напруженого тижня – тижня дипломатії. Багато можемо зробити, якщо партнери будуть чути нас і підтримувати пропозиції, які реально наближають закінчення війни. Буде тиждень Генеральної Асамблеї ООН – різні заходи, зустрічі. Вже у графіку – майже два десятки зустрічей із лідерами різних країн, з усіх частин світу – з усіма, хто давно підтримує Україну й хто серед нових наших партнерів", - зазначив Зеленський.
Він відмітив, що перші зустрічі мають відбутися вже завтра, 22 вересня.
"Плануємо також на тижні й зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки. Буде вагома подія щодо повернення українських дітей, які були викрадені Росією, – саміт дійсно глобальний щодо цього. Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії – без сили мир не пануватиме", - резюмував Зеленський.
- Раніше речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий підтвердив, що українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським відвідає Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку.
