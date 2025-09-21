Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ "Готуємось до дуже напруженого тижня дипломатії": Зеленський анонсував майже два десятки зустрічей із лідерами різних країн, зокрема з Трампом

Катерина Ганжа
21 вересня, 2025 неділя
21:47
Світ Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час тижня Генеральної Асамблеї ООН має відбутися майже два десятки зустрічей з лідерами різних країн. Також заплановано й зустріч із американським лідером Дональдом Трампом

Зміст

Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому відеозверненні

"Готуємось зараз до дуже напруженого тижня – тижня дипломатії. Багато можемо зробити, якщо партнери будуть чути нас і підтримувати пропозиції, які реально наближають закінчення війни. Буде тиждень Генеральної Асамблеї ООН – різні заходи, зустрічі. Вже у графіку – майже два десятки зустрічей із лідерами різних країн, з усіх частин світу – з усіма, хто давно підтримує Україну й хто серед нових наших партнерів", - зазначив Зеленський.

Він відмітив, що перші зустрічі мають відбутися вже завтра, 22 вересня. 

"Плануємо також на тижні й зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки. Буде вагома подія щодо повернення українських дітей, які були викрадені Росією, – саміт дійсно глобальний щодо цього. Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії – без сили мир не пануватиме", - резюмував Зеленський.

  • Раніше речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий підтвердив, що українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським відвідає Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку.
трудові мігранти
Автор Анатолій Буряк
20 вересня, 2025 субота
Ексголова МЗС Кулеба вважає, що до України "із задоволенням" прибудуть іммігранти з Бангладешу, Непалу, Індії, Філіппін, В'єтнаму. Гетьманцев заперечив: "Не приведи Боже"
Росія та Білорусь військові навчання
Автор Ірена Моляр
20 вересня, 2025 субота
Я не вважаю, що ці навчання просто так припиняться: литовський політик Ауштрявічюс про військові навчання у Білорусі "Захід -2025"
Естонська армія оприлюднила карту повітряного вторгнення росіян
Автор Анатолій Буряк
21 вересня, 2025 неділя
Міноборони Естонії показало карту з траєкторією руху російських МіГів. Експерт з Ізраїлю пояснив, чому російські винищувачі рухалися саме таким чином
22:50
Оновлено
Наслідки прильоту по території санаторію "Форос" в окупованому Криму (21.09.2025)
Гауляйтер Криму Аксьонов: внаслідок прильотів БПЛА по елітному санаторію "Форос" є загиблі й поранені. Там була закрита вечірка з "дуже важливими гостями"
22:42
Ексклюзив
Володимир Омелян
Перекриття нафтопроводу "Дружба" було б козирем Зеленського на зустрічі з Трампом, - дипломат Омелян
22:22
Початок загоряння всередині торгівельного залу в "Епіцентрі" на столичній Дніпровській набережній (Березняки, Київ, 21.09.2025)
В "Епіцентрі" на Дніпровській набережній у Києві сталася пожежа
22:02
Ексклюзив
Розумний
Немає ні готовності РФ діяти рішуче, ні в НАТО - на гостру реакцію, - політолог Розумний
22:00
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакує Україну ударними дронами ввечері 21 вересня: в Запоріжжі працювала ППО
21:57
Володимир Зеленський
Зеленський: "Маємо перші пропозиції партнерам щодо експорту української зброї"
21:30
Ексклюзив
Василь Шкляр
Василь Шкляр: про сучасну війну писати не завжди доречно
21:28
Глава MI6 Річард Мур
Шеф британської розвідки Мур: Путін змушений буде або втратити владу, або укласти "розумну угоду"
21:16
Став найшвидшим серійним автомобілем у світі: китайська компанія BYD представила електричний гіперкар Yangwang U9 Xtreme
21:08
Ексклюзив
оборона країн Балтії
Росія відчуває, що вона затиснута між країнами НАТО на Балтії, - експерт Гончар
20:29
Біньямін Нетаньягу
"Палестинська держава не буде створена на захід від Йордану": Нетаньягу відреагував на її визнання Великою Британією, Канадою та Австралією
20:12
Оновлено
"Колос" - "Верес" 0:0 (Ковалівка, 20.09.2025)
"Кривбас" розтрощив "Епіцентр" у шаленому поєдинку, "Металіст 1925" розбив "Полтаву", а "ЛНЗ Черкаси" перемогли "Рух": результати та розклад матчів 6-го туру УПЛ
20:01
OPINION
Про заповіт Масарика
19:48
Оновлено
На Кропивніччині затримали чоловіка, який стріляв у правоохоронців з саморобного револьвера
19:40
Ексклюзив
Василь Шкляр
Я готовий забрати і Кубань, і Курщину, але треба, щоб ці землі стали питомо українськими, - Шкляр
19:38
Оновлено
прапор Палестини
Британія, Канада та Австралія офіційно визнали Палестину як державу. Ізраїль: це ще більше дестабілізує регіон
19:27
Ексклюзив
Молдова
Імідж європейського курсу в Молдові прив'язаний до іміджу провладної партії, - аналітикиня Присяжнюк
19:19
онячне затемнення
Останнє сонячне затемнення цього року: коли його чекати
19:18
Сирія призначила дату перших парламентських виборів після повалення режиму Асада
19:00
Інтерв’ю
Вільям Тейлор
Американський дипломат Тейлор: Ми не почнемо війну через безпілотник чи ракету, які впадуть у Литві чи Польщі
18:29
Огляд
Євреї-хасиди, Умань
Рош га-Шана – початок нового циклу: як євреї відзначають старт 5786 року та чому їдуть в Умань
18:16
Юлія Сенюк (вона ж Джозефіна Джексон)
Українська порноакторка Джозефін Джексон виїхала з країни: що сталося
18:12
Ексклюзив
Ілля Пономарьов
Дмитра Козака можуть використати у переговорах з Україною, - опозиціонер Пономарьов
18:03
OPINION
Чи готують Добкіни "майдан"?
17:52
Ярослава Магучіх
Магучіх здобула "бронзу" на ЧС-2025 зі стрибків у висоту, Левченко - п'ята
17:30
Інтерв’ю
Пьотр Кульпа
Польський політик Кульпа: формула РФ вичерпалася, процес розвалу - невідворотний
17:23
ВПК КНДР (Північної Кореї)
Північна Корея готується до масштабного військового параду
17:15
Ексклюзив
Василь Шкляр
Нашу перемогу ми повинні оцінювати тверезо, - Шкляр
16:49
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 82 бої: третина з них на Покровському напрямку
16:37
Погода, осінь
"Тепло і навіть дуже тепло": Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 22 вересня
16:35
Бородянська селищна голова Ірина Захарченко
На земельній комісії у Бородянці постраждала селищна голова: її схопили за волосся, вдарили, погрожували
16:07
Папа Лев XIV
Папа Римський засудив примусове виселення палестинців з Гази
16:05
Ексклюзив
газ
Радниця заступника голови КМДА Грамотна розповіла, як Київ готується до опалювального сезону
16:00
OPINION
Трамп і Тайвань: руйнація системи безпеки
15:32
атака дронами, шахед, герань
Росіяни під час атаки на Ніжин скинули з дрона вибухівку на автостраду. Це вперше
15:27
Ексклюзив
Будівництво Нацмеморіалу у Мархалівці по спрощеній процедурі матиме наслідки, - мешканка села Чеченкова
15:21
Естонія
На прохання Естонії вперше скликається екстренне засідання Радбезу ООН: яка причина
15:00
Аналітика
штучний інтелект
Влада алгоритмів: чи дійсно цифрові міністри та ШІ-керівники можуть замінити уряди
14:59
Британських депутатів навчатимуть захищатися від шпигунів з РФ та Китаю
14:23
Дональд Трамп
Трамп, його син, Ді Венс і Такер Карлсон виступлять на похороні Чарлі Кірка, де очікується 100 тисяч присутніх
Більше новин
