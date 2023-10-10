Світ готується до глобального конфлікту, - аналітик Інституту стратегічних досліджень

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Китай вже ніколи не дожене США, там вже ніколи не буде успіху й достатку, який був раніше. Наразі невідомо, що вони далі будуть робити в такому стані. Або вони знизять свою войовничу риторику щодо Тайваню, або навпаки почнуть компенсувати відсутність економічних успіхів захопленням Тайваню", - пояснив Їжак.

За словами аналітика Національного інституту стратегічних досліджень, коли Україна переможе Росією, то весь ланцюг світового хауса зупиниться.

"Якщо Росія буде вдалою у захопленні українських територій, якщо ХАМАС за підтримки Ірану буде успішним у знищенні Ізраїля, то через крок, через Венесуелу й Сербію, буде й Тайвань. Але коли Україна впорається з Росією, то весь цей ланцюг хаоса зупиниться", - наголосив Їжак.

Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень також додав, що Китай створює флот атомних підводних човнів.

"Це є загрозою, і означає, що Китай готується до операції на Тайвані. США реагують, і союзники США теж реагують тим, що створюють альянси у Тихому океані разом з Індією, Японією й Австралією. Тобто світ готується до глобального конфлікту", - зауважив Їжак.

У Китаї розпочинають будівництво нового покоління підводних човнів з ядерним озброєнням за російськими технологіями, які відрізняються низьким рівнем шумності та помітності

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