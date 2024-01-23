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Грек Руссопулос став новим президентом ПАРЄ: він закликав покарати РФ за агресію проти України

23 січня, 2024 вiвторок
01:52
Світ ПАРЄ світ війна з росією екологія штучний інтелект

У Парламентській асамблеї Ради Європи 22 січня обрали нового президента – ПАРЄ очолив грецький політик Теодорос Руссопулос, який  закликав покарати РФ за агресію проти України

Про це повідомили на офіційній сторінці ПАРЄ у соцмережі Х.

Зазначається, що Теодорос Руссопулос став 35-м президентом ПАРЄ з 1949 року. Період його президентства становитиме рік та може бути продовжений ще на один термін.

Теодорос Руссопулос у своїй вступній промові заявив, що пріоритетом у його роботі стане притягнення Росії до відповідальності за розпочату війну проти України.

"Ми всі були свідками жорстокого та невиправданого нападу Росії, яка тоді була членом цієї Ради, на вільну країну Україну. Відтоді громадяни України, а особливо діти, страждають, щодня живуть у страху смерті, а не в надії на щастя. Я не здивую вас, якщо скажу, що під час мого президентства забезпечення відповідальності за жахливі злочини, скоєні на території Україна, будуть моїм пріоритетом", – Теодорос Руссопулос.

Також Теодорос Руссопулос розповів, що серед викликів, які стоять перед ним – небезпека, яка може виникнути для демократії через будь-яке невибіркове розширення штучного інтелекту. Крім того, Теодороса Руссопулоса непокоять кліматичні зміни на планеті, а також професійна, економічна та гендерна рівність.

Теодорос Руссопулос – грецький політик. Він був державним міністром та прес-секретарем уряду від 7 березня 2004 до 23 жовтня 2008 року, а також одним з найближчих помічників прем'єр-міністра Костаса Караманліса.

  • Нардеп Гончаренко став першим українцем, який очолив підрозділ ПАРЄ, а саме комітет з міграції та біженців.
Теги:
ПАРЄ
екологія
штучний інтелект
Війна з Росією
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