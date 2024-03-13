Грета Тунберг вдруге за тиждень разом з екоактивістами заблокувала парламент Швеції

Про це пише Reuters.

Вказано, що Тунберг і десятки інших учасників екологічних кампаній почали блокувати головні входи до парламенту Швеції ще 11 березня на знак сидячого протесту проти наслідків зміни клімату і того, що вони називали політичною бездіяльністю.

Цього разу поліція спершу не втручалася, оскільки активісти мали право на демонстрацію за межами парламенту, втім, оскільки люди блокували входи до будівлі, їх силоміць відтіснили та відвезли у поліцейському фургоні.