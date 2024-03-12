Поліція Швеції розігнала мітинг екоактивістів на чолі з Гретою Тунберг під парламентом
Шведська поліція силою відвела від входу до парламенту Грету Тунберг та інших екоактивістів, які другий день поспіль блокували законодавчий орган, та відвезла їх у поліцейському фургоні
Про це повідомляє Reuters.
Двоє правоохоронців підняли Тунберг та протягли її близько 20 метрів від дверей, які вона блокувала, перш ніж покласти 21-річну активістку на землю.
Стокгольмська поліція заявила, що хоча активісти мають право на мітинг біля парламенту, вона все ж відтіснила від п'яти до 10 осіб від входу до будівлі.
Екоактивісти на чолі з Гретою Тунберг влаштували протест біля входів до шведського парламенту в понеділок, протестуючи проти політичної бездіяльності щодо наслідків зміни клімату.
Вони розійшлися у другій половині дня, але повернулися на акцію протесту у вівторок вранці.
- Варто зазначити, що у війні РФ проти України Грета Тунберг підтримала нашу країну.
- Також вона підтримала Газу у протистоянні з Ізраїлем.
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