Поліція Швеції розігнала мітинг екоактивістів на чолі з Гретою Тунберг під парламентом

Про це повідомляє Reuters.

Двоє правоохоронців підняли Тунберг та протягли її близько 20 метрів від дверей, які вона блокувала, перш ніж покласти 21-річну активістку на землю.

Стокгольмська поліція заявила, що хоча активісти мають право на мітинг біля парламенту, вона все ж відтіснила від п'яти до 10 осіб від входу до будівлі.

Екоактивісти на чолі з Гретою Тунберг влаштували протест біля входів до шведського парламенту в понеділок, протестуючи проти політичної бездіяльності щодо наслідків зміни клімату.

Вони розійшлися у другій половині дня, але повернулися на акцію протесту у вівторок вранці.