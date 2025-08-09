Губернатор Аляски заявив, що штат готовий прийняти зустріч Трампа і Путіна

Про це він написав у соцмережі X.

Данліві привітав майбутню зустріч Трампа і Путіна, яка відбудеться "у великому штаті Аляска".

"Аляска є найбільш стратегічно важливим місцем у світі, розташованим на перехресті Північної Америки та Азії, з Арктикою на півночі та Тихим океаном на півдні. Лише дві милі відділяють Росію від Аляски, і жодне інше місце не відіграє більш важливої ролі в нашій національній обороні, енергетичній безпеці й лідерстві в Арктиці. Те, що відбувається в Арктиці й Тихому океані, впливає на Аляску раніше, ніж на решту країни", - зазначив губернатор.

На його переконання, "цілком доречно, що дискусії глобального значення відбуваються саме тут".

"Протягом століть Аляска була мостом між країнами, і сьогодні ми залишаємося воротами для дипломатії, торгівлі та безпеки в одному з найбільш важливих регіонів на Землі. Світ буде спостерігати за цим, і Аляска готова прийняти цю історичну зустріч", - наголосив Данліві.

I welcome the upcoming meeting between President Donald J. Trump and Russia’s President Putin being held here in the great state of Alaska.



Alaska is the most strategic location in the world, sitting at the crossroads of North America and Asia, with the Arctic to our north and… — Governor Mike Dunleavy (@GovDunleavy) August 8, 2025