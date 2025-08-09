Губернатор Аляски заявив, що штат готовий прийняти зустріч Трампа і Путіна
Губернатор Аляски Майк Данліві заявив, що штат готовий прийняти майбутню зустріч між американським лідером Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, яка має відбутися 15 серпня
Про це він написав у соцмережі X.
Данліві привітав майбутню зустріч Трампа і Путіна, яка відбудеться "у великому штаті Аляска".
"Аляска є найбільш стратегічно важливим місцем у світі, розташованим на перехресті Північної Америки та Азії, з Арктикою на півночі та Тихим океаном на півдні. Лише дві милі відділяють Росію від Аляски, і жодне інше місце не відіграє більш важливої ролі в нашій національній обороні, енергетичній безпеці й лідерстві в Арктиці. Те, що відбувається в Арктиці й Тихому океані, впливає на Аляску раніше, ніж на решту країни", - зазначив губернатор.
На його переконання, "цілком доречно, що дискусії глобального значення відбуваються саме тут".
"Протягом століть Аляска була мостом між країнами, і сьогодні ми залишаємося воротами для дипломатії, торгівлі та безпеки в одному з найбільш важливих регіонів на Землі. Світ буде спостерігати за цим, і Аляска готова прийняти цю історичну зустріч", - наголосив Данліві.
- Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска 15 серпня.
- ЗМІ також повідомляли, що Володимир Зеленський може доєднатися до зустрічі американського лідера із російським диктатором.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.68
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе