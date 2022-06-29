"Світ і відомі люди продовжують нас підтримувати". Зеленський зустрівся із мільярдером Бренсоном
Президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві із засновником компанії Virgin Galactic
Про це президент України повідомив у Телеграм.
За словами Зеленського, він поспілкувалися із Бренсоном про збереження уваги світу до війни в Україні, а також перспективи співпраці у післявоєнній відбудові.
"Візит британського бізнесмена Річарда Бренсона до України – чергове нагадування, що світ і відомі люди продовжують нас підтримувати", - написав Зеленський.
- 29 червня під час візиту до України Річард Бренсон відвідав Гостомель.
- 20 лютого Річард Бренсон заявив, що російське вторгнення в Україну розірве Будапештський меморандум на шматки.
- 4 березня Річард Бренсон заявив, що Росія повинна відчути всю силу економічної та соціальної ізоляції через повномасштабне вторгнення в Україну.
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