Про це президент України повідомив у Телеграм.

За словами Зеленського, він поспілкувалися із Бренсоном про збереження уваги світу до війни в Україні, а також перспективи співпраці у післявоєнній відбудові.

"Візит британського бізнесмена Річарда Бренсона до України – чергове нагадування, що світ і відомі люди продовжують нас підтримувати", - написав Зеленський.

29 червня під час візиту до України Річард Бренсон відвідав Гостомель.

20 лютого Річард Бренсон заявив, що російське вторгнення в Україну розірве Будапештський меморандум на шматки.

4 березня Річард Бренсон заявив, що Росія повинна відчути всю силу економічної та соціальної ізоляції через повномасштабне вторгнення в Україну.

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