"ІД" пригрозила терактами на стадіонах Ліги чемпіонів
Терористичний рух "ІД" через свій фонд "Аль-Азаїм" пригрозив терактами на стадіонах Лондона, Парижа та Мадрида, де впродовж двох днів мають відбуватися матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє іспанське видання Marca.
"ІД" поширила у мережі плакат з переліком стадіонів, де відбудуться футбольні матчі – "Емірейтс Стедіум", "Парк де Пренс", "Метрополітано" і "Сантьяго Бернабеу", на якому міститься надпис "Вбийте їх усіх".
Як зазначили у виданні, погроза вже була отримана силами безпеки та передана "Реалу". Оскільки міністерство внутрішніх справ ще раніше визнало цей захід як матч підвищеного ризику, наразі в його організації не відбувається жодних змін.
Невдовзі урядова делегація на нараді з питань безпеки матчу, яка відбудеться в Мадриді, ухвалить рішення про те, чи вживати додаткових заходів безпеки.
Напередодні матчу влада підвищила пильність над іспанською столицею, оскільки у вівторок у Мадриді відбудеться матч за участю вболівальників "Сіті", а в середу - матч за участю вболівальників дортмундської "Боруссії", які очікують на стадіоні "Метрополітано".
- 31 березня повідомлялось, що в ході антитерористичної операції спецслужб Туреччини затримано 51 людину за підозрою у зв'язках із терористичним угрупованням "Ісламська держава".
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