"ІД" пригрозила терактами на стадіонах Ліги чемпіонів

Про це повідомляє іспанське видання Marca.

"ІД" поширила у мережі плакат з переліком стадіонів, де відбудуться футбольні матчі – "Емірейтс Стедіум", "Парк де Пренс", "Метрополітано" і "Сантьяго Бернабеу", на якому міститься надпис "Вбийте їх усіх".

Як зазначили у виданні, погроза вже була отримана силами безпеки та передана "Реалу". Оскільки міністерство внутрішніх справ ще раніше визнало цей захід як матч підвищеного ризику, наразі в його організації не відбувається жодних змін.

Невдовзі урядова делегація на нараді з питань безпеки матчу, яка відбудеться в Мадриді, ухвалить рішення про те, чи вживати додаткових заходів безпеки.

Напередодні матчу влада підвищила пильність над іспанською столицею, оскільки у вівторок у Мадриді відбудеться матч за участю вболівальників "Сіті", а в середу - матч за участю вболівальників дортмундської "Боруссії", які очікують на стадіоні "Метрополітано".