ІДІЛ намагається відновитися та подвоїти кількість атак, - Центральне командування ЗС США
З січня по червень 2024 року ІДІЛ взяла на себе 153 атаки в Іраку та Сирії. Такими темпами ІДІЛ має намір більш ніж подвоїти кількість атак, заявлених у 2023 році
Про це повідомляє Центральне командування ЗС США.
"Збільшення кількості атак вказує на те, що ІДІЛ намагається відновитися після кількох років зниження можливостей", - припускають військові.
Щоб продовжити зусилля з перемоги над ІДІЛ та запобігти здатності терористів здійснювати зовнішні атаки, Центральне командування Сполучених Штатів разом із нашими партнерами з боротьби з ІДІЛ, силами безпеки Іраку та Сирійськими демократичними силами провели 196 місій боротьби з угрупуванням, у результаті яких було вбито 44 бойовики ІДІЛ і 166 затримано в першій половині 2024 року.
В Іраку в рамках 137 спільних операцій ліквідовано 30 бойовиків ІДІЛ і затримано 74 терористи. У Сирії 59 операцій, проведених разом із SDF та іншими партнерами, призвели до ліквідації 14 бойовиків ІДІЛ та затримання 92 терористів. В результаті цих операцій в Іраку та Сирії вісім високопоставлених лідерів ІДІЛ були вбиті та 32 захоплені. Ці керівники включають тих, хто відповідає за планування операцій за межами Сирії та Іраку, вербування, навчання та контрабанду зброї.
"Усунення цих осіб з їхніх керівних посад ще більше погіршує можливості ІДІЛ проводити зовнішні операції в США та союзних державах", - наголосили у командуванні.
Військові США вважають, що постійне переслідування близько 2500 бойовиків "Ісламської держави" в Іраку та Сирії "є критично важливим компонентом стійкої поразки" цієї організації
"Не менш важливими є триваючі міжнародні зусилля з репатріації понад 9000 ув'язнених "ІДІЛ" у місцях ув'язнення в Сирії, а також репатріація, реабілітація та реінтеграція понад 43 000 осіб і сімей з таборів Аль-Хол і Аль-Родж. Це менше порівняно з піком понад 70 000 у 2019 році", - розповіли у CENTCOM.
- 20 червня Центральне командування США заявило, що успішно ліквідувало високопосадовця ІДІЛ у Сирії завдяки авіаудару.
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