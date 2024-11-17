Індія успішно випробувала гіперзвукову ракету великої дальності

Про це повідомляє Reuters.

Індія прагне розробити передові ракети великої дальності разом з Китаєм, Росією та Сполученими Штатами.

Індійська ракета, розроблена державною Організацією оборонних досліджень і розробок та партнерами з галузі, призначена для перенесення корисного навантаження на відстань понад 1500 км для збройних сил, йдеться в заяві уряду.

"Дані польоту підтвердили успішні маневри на терміналі та зіткнення з високим ступенем точності", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що випробування відбулися в суботу, 16 листопада, з острова доктора APJ Abdul Kalam біля східного узбережжя штату Одіша.

Міністр оборони Раджнатх Сінгх назвав випробування "історичним досягненням", додавши, що воно помістило Індію серед обраної групи країн, які володіють такими важливими та передовими технологіями.