Інтерпол видав ордери на арешт підозрюваних бойовиків у нападі на Косово
Міжнародна організація кримінальної поліції, Інтерпол видав ордери на арешт усіх підозрюваних у штурмі села Банська, що стався у вересні минулого року
Про це заявив міністр внутрішніх справ Косово Джелал Свечла, повідомляє Reuters.
Міністерство не уточнило, скільки саме людей є у переліку. Проте, як інформують місцеві ЗМІ, список містить імена 19 осіб. Зокрема, серед них колишній високопоставлений політик косовських сербів Мілан Радойчич, який вже публічно визнав свою причетність до перестрілки.
Вважається, що всі підозрювані перебувають у Сербії.
"Це важливий крок, і як такий він матиме повний ефект, коли Сербія, яка вкриває та вкриває цих терористів, передасть їх нашій владі, щоб вони постали перед правосуддям", - написав Свечли у Facebook.
- 24 вересня 2023 року понад 30 озброєних людей напали на поліцейських в селі Банська поблизу адміністративної межі Сербії та Косово. Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті та президент Сербії Александр Вучич відреагували на інцидент.
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