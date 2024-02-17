Інтерпол видав ордери на арешт підозрюваних бойовиків у нападі на Косово

Про це заявив міністр внутрішніх справ Косово Джелал Свечла, повідомляє Reuters.

Міністерство не уточнило, скільки саме людей є у ​​переліку. Проте, як інформують місцеві ЗМІ, список містить імена 19 осіб. Зокрема, серед них колишній високопоставлений політик косовських сербів Мілан Радойчич, який вже публічно визнав свою причетність до перестрілки.

Вважається, що всі підозрювані перебувають у Сербії.

"Це важливий крок, і як такий він матиме повний ефект, коли Сербія, яка вкриває та вкриває цих терористів, передасть їх нашій владі, щоб вони постали перед правосуддям", - написав Свечли у Facebook.