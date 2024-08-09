Іран може поставити РФ балістичні ракети Fath-360 з радіусом дії до 120 км, - Reuters

Про це пише Reuters із посиланням на двох співробітників європейської розвідки.

За словами співрозмовників, 13 грудня представники міноборони РФ підписали з Іраном контракт щодо поставок балістичних ракет Fath-360, а також балістичної ракетної системи під назвою Abibal.

Також у розвідці зауважили: тоді російський персонал відвідав Іран з метою навчитися керувати системою, що запускає балістичні ракети з максимальною дальністю 120 кілометрів і боєголовкою у 150 кілограм.

Також один співрозмовник інформаційного агентства підтвердив, що солдати РФ приїхали до Ірану, аби опанувати використання балістичних систем Тегерану.

За словами джерела Reuters, "єдиним наступним можливим" кроком після цього є постачання ракет Москві. Однак співрозмовники не змогли зазначити, коли це може статись.

Водночас із інформаційним агентством анонімно поспілкувався іранський високопосадовець, який розповів про продаж Тегераном ракет і дронів Росії. Але, за його словами, систем Fath-360 Москві не надали.

Також високопосадовець підкреслив, що не існує юридичної заборони для Ірану на продаж такої зброї РФ.