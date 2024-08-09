Іран може поставити РФ балістичні ракети Fath-360 з радіусом дії до 120 км, - Reuters
Іран може готуватися постачати Росії "сотні балістичних ракет" ближнього радіусу дії Fath-360. Їх використання опановують військові РФ
Про це пише Reuters із посиланням на двох співробітників європейської розвідки.
За словами співрозмовників, 13 грудня представники міноборони РФ підписали з Іраном контракт щодо поставок балістичних ракет Fath-360, а також балістичної ракетної системи під назвою Abibal.
Також у розвідці зауважили: тоді російський персонал відвідав Іран з метою навчитися керувати системою, що запускає балістичні ракети з максимальною дальністю 120 кілометрів і боєголовкою у 150 кілограм.
Також один співрозмовник інформаційного агентства підтвердив, що солдати РФ приїхали до Ірану, аби опанувати використання балістичних систем Тегерану.
За словами джерела Reuters, "єдиним наступним можливим" кроком після цього є постачання ракет Москві. Однак співрозмовники не змогли зазначити, коли це може статись.
Водночас із інформаційним агентством анонімно поспілкувався іранський високопосадовець, який розповів про продаж Тегераном ракет і дронів Росії. Але, за його словами, систем Fath-360 Москві не надали.
Також високопосадовець підкреслив, що не існує юридичної заборони для Ірану на продаж такої зброї РФ.
- 9 липня в Ірані зафіксували значне нарощення двох ключових об'єктів з виробництва балістичних ракет після того, як Тегеран та Москва уклали угоду про постачання цього озброєння до РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.89 Купівля 40.89Продаж 41.36
- EUR Купівля 44.6Продаж 45.28
- Актуальне
- Важливе