Іран скликає засідання Ради безпеки ООН після вбивства лідера "Хезболли"

Про це повідомляє Reuters.

"Ісламська Республіка Іран рішуче застерігає від будь-яких нападів на свої дипломатичні приміщення та представників, що порушують основоположний принцип недоторканності дипломатичних і консульських приміщень, і повторює, що не допустить повторення такої агресії", - написав посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані в листі до 15 членів ради після того, як Ізраїль ліквідував лідера ліванської "Хезболли" Хасана Насраллу.

Посол наголосив: "Іран без вагань здійснить свої права згідно з міжнародним правом, щоб ужити всіх заходів для захисту своїх життєво важливих національних інтересів і інтересів безпеки".