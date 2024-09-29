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Іран скликає засідання Ради безпеки ООН після вбивства лідера "Хезболли"

Ксенія Золотова
29 вересня, 2024 неділя
09:17
Світ Рада безпеки ООН

Іран у суботу, 28 вересня, закликав Раду Безпеки ООН провести засідання щодо дій Ізраїлю в Лівані та в усьому регіоні. Це спричинено вбивством лідера ліванської "Хезболли" Хасана Насралли

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

"Ісламська Республіка Іран рішуче застерігає від будь-яких нападів на свої дипломатичні приміщення та представників, що порушують основоположний принцип недоторканності дипломатичних і консульських приміщень, і повторює, що не допустить повторення такої агресії", - написав посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані в листі до 15 членів ради після того, як Ізраїль ліквідував лідера ліванської "Хезболли" Хасана Насраллу.

Посол наголосив: "Іран без вагань здійснить свої права згідно з міжнародним правом, щоб ужити всіх заходів для захисту своїх життєво важливих національних інтересів і інтересів безпеки".

  • У вівторок, 27 вересня 2024 року, речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті. Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання.
Теги:
ООН
Ізраїль
Близький Схід
Іран
Ліван
Рада безпеки ООН
Війна в Ізраїлі
Хезболла
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