Іран заявив про успішний запуск у космос одночасно трьох супутників

Про це пише ABC News.

Зазначається, що запуск стався на тлі підвищеної напруженості на Близькому Сході через війну у Газі, що викликає побоювання щодо регіонального конфлікту.

Державне телебачення Ірану показало кадри запущених супутників і назвала їх - Mahda, Kayhan-2 і Hatef-1. Mahda – дослідницький супутник, а Kayhan і Hatef – наносупутники, зосереджені на глобальному позиціюванні та зв’язку відповідно.

Міністр інформаційних і комунікаційних технологій Ірану Іса Зарепур заявив, що Mahda вже надіслав сигнали на Землю. Перед цим в Ірану були вже пʼять невдалих запусків супутників.

Водночас Захід стурбований ядерною програмою Ірану, яка швидко набирає обертів. Раніше США заявили, що запуски супутників Іраном суперечать резолюції Ради Безпеки ООН, і закликали Тегеран не вживати жодних заходів із застосуванням балістичних ракет, здатних доставляти ядерну зброю.