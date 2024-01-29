Іран заявив про успішний запуск у космос одночасно трьох супутників
У неділю, 29 січня, Іран заявив, що успішно запустив у космос три супутники за допомогою ракети, яка в минулому мала кілька невдач
Про це пише ABC News.
Зазначається, що запуск стався на тлі підвищеної напруженості на Близькому Сході через війну у Газі, що викликає побоювання щодо регіонального конфлікту.
Державне телебачення Ірану показало кадри запущених супутників і назвала їх - Mahda, Kayhan-2 і Hatef-1. Mahda – дослідницький супутник, а Kayhan і Hatef – наносупутники, зосереджені на глобальному позиціюванні та зв’язку відповідно.
Міністр інформаційних і комунікаційних технологій Ірану Іса Зарепур заявив, що Mahda вже надіслав сигнали на Землю. Перед цим в Ірану були вже пʼять невдалих запусків супутників.
Водночас Захід стурбований ядерною програмою Ірану, яка швидко набирає обертів. Раніше США заявили, що запуски супутників Іраном суперечать резолюції Ради Безпеки ООН, і закликали Тегеран не вживати жодних заходів із застосуванням балістичних ракет, здатних доставляти ядерну зброю.
- Ввечері 20 січня бойовики, яких підтримує Іран, запустили балістичні ракети по авіабазі США в Іраку Аль-Асад. Щонайменше один іракський військовослужбовець отримав поранення.
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