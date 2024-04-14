Іран заздалегідь попереджав Туреччину про операцію проти Ізраїлю, - Reuters

Про це пише Reuters із посиланням на джерела серед турецьких посадовців.

Зазначається, що Сполучені Штати передавали Ірану через Туреччину, що будь-які дії, які він вживає, повинні бути "в певних межах".

"У відповідь Іран заявив, що реакція буде відповіддю на напад Ізраїлю на його посольство в Дамаску і що він не піде далі цього", - заявили у джерелах.

Крім цього, минулого тижня міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан спілкувався зі своїми колегами з США та Ірану, щоб обговорити заплановану іранську операцію, додавши, що Анкара була поінформована про можливі події.

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"Іран заздалегідь повідомив нас про те, що станеться. Можливі події також виникли під час зустрічі з Блінкеном, і вони (США) передали Ірану через нас, що ця реакція повинна бути в певних межах", - додали турецькі посадовці на умовах анонімності.

Вони також обговорили зусилля з припинення вогню в Газі, проте подробиць щодо цього не надали.