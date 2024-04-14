Іран заздалегідь попереджав Туреччину про операцію проти Ізраїлю, - Reuters
Іранські посадовці заздалегідь поінформували Туреччину про заплановану операцію проти Ізраїлю
Про це пише Reuters із посиланням на джерела серед турецьких посадовців.
Зазначається, що Сполучені Штати передавали Ірану через Туреччину, що будь-які дії, які він вживає, повинні бути "в певних межах".
"У відповідь Іран заявив, що реакція буде відповіддю на напад Ізраїлю на його посольство в Дамаску і що він не піде далі цього", - заявили у джерелах.
Крім цього, минулого тижня міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан спілкувався зі своїми колегами з США та Ірану, щоб обговорити заплановану іранську операцію, додавши, що Анкара була поінформована про можливі події.
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"Іран заздалегідь повідомив нас про те, що станеться. Можливі події також виникли під час зустрічі з Блінкеном, і вони (США) передали Ірану через нас, що ця реакція повинна бути в певних межах", - додали турецькі посадовці на умовах анонімності.
Вони також обговорили зусилля з припинення вогню в Газі, проте подробиць щодо цього не надали.
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