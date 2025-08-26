"Іран звинувачує РФ у зраді, відносини між країнами погіршуються": експерт-міжнародник Семиволос назвав причину
Іран напряму звинувачує Росію в передачі Ізраїлю секретної інформації про іранські військові об'єкти та дислокацію систем протиповітряної оборони
Про це в етері Еспресо розповів директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
"Я можу підтвердити повідомлення від ГУР МО України, що відносини між Іраном та Росією зараз погіршились й погіршуються. Якщо ми говоримо про зміну настроїв, то вони відбулись не сьогодні, а як мінімум рік тому. Це було помітно вже з виступів нового президента Ірану Масуда Пезешкіяна, який власне говорив про необхідність перегляду відносин з Російською Федерацією. Попередній президент Ірану Ібрагім Раїсі багато робив, щоб зблизитись з Росією", - розповів Семиволос.
Експерт зауважив, що відносини між Іраном та Росією почали погіршуватись восени 2024 року. Зокрема, тоді РФ не готова була надати Ірану допомогу у протистоянні з Ізраїлем, а Тегеран не визнав окуповані Росією українські території.
"Потім були події й дискусії осені минулого року, коли стало зрозуміло, що ані Іран не готовий визнати окуповані Росією українські території, ані Росія не готова надати Ірану захист і це стало наступним двостороннім розчаруванням між двома країнами. Зараз є така інформація, зокрема, на неї й посилається українська розвідка, що начеб то в Ірані почали розслідування того, що росіяни здали Ізраїлю ТТХ, місця розташування й іншу важливу інформацію про секретні іранські обʼєкти та протиповітряну оборону. Тобто, іранці вже напряму звинувачують росіян в зраді", - підсумував він.
- Українські військові 14 серпня уразили морський порт "Оля" і судно, завантажене комплектуючими до "шахедів", в Астраханській області РФ
