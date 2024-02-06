"Існувало занепокоєння, що Залужний може розвернути армію на Київ": добірка фейків і маніпуляцій іноземних ЗМІ за 6 лютого

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 6 лютого іноземці запустили фейк і дві великі маніпуляції.

Маніпуляція: Китайське видання Asia Times написало: "Чому Нуланд прибула до Києва? Майже напевно, Білий дім наказав їй негайно прибути туди на випадок, якщо в Києві щось піде не так. Очевидно, існувало реальне занепокоєння, що Залужний може розвернути армію і використати її для боротьби із Зеленським".

Маніпуляція: "Жодна серйозна людина не може обговорювати те, що сталось у цьому регіоні (Україні, – ред.), не зачіпаючи питання розширення НАТО на Схід, попри обіцянки наших урядовців про те, що ми не будемо цього робити після реюніонізації Німеччини. Путін вказував на цю причину практично у всіх своїх промовах до і після вторгнення", - американська блогерка Кендес Овенс написала в X.

Маніпуляція: "Я не думаю, що вона (фінансова підтримка України з боку Заходу) призведе до чогось, окрім збільшення, посилення та поглиблення корупції в Україні", – заявив полковник США у відставці Лоуренс Вілкерсон.