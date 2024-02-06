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"Ощадбанк почав блокувати рахунки клієнтів за неявку до ТЦК": росіяни запустили новий фейк

6 лютого, 2024 вiвторок
14:15
Війна з Росією Банківська картка

Російські телеграм-канали поширюють новий фейк про те, що начебто Ощадбанк почав блокувати рахунки клієнтів за неявку до ТЦК та СП

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Як доказ  російські пропагандисти поширюють скріншот начебто повідомлення від фінустанови. В ньому йдеться, що детальнішу інформацію банк буцімто пропонує дізнатись у територіальному центрі комплектування, в якому клієнт перебуває на обліку.

Фото: Центр протидії дезінформації


"Верифікувавши інформацію в Ощадбанку, Центр повідомляє, що це фейк. Неявка в ТЦК та СП подається як адмінпорушення, а суди ухвалюють постанову про притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Таку постанову направляють у виконавчу службу, яка відкриває провадження і блокує рахунки", - йдеться у повідомленні. 

Тобто банківські рахунки можуть блокуватися через несплату штрафу, а не через звернення ТЦК.

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Теги:
Україна
Росія
мобілізація
фейк
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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