"Ощадбанк почав блокувати рахунки клієнтів за неявку до ТЦК": росіяни запустили новий фейк

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Як доказ російські пропагандисти поширюють скріншот начебто повідомлення від фінустанови. В ньому йдеться, що детальнішу інформацію банк буцімто пропонує дізнатись у територіальному центрі комплектування, в якому клієнт перебуває на обліку.

Фото: Центр протидії дезінформації

"Верифікувавши інформацію в Ощадбанку, Центр повідомляє, що це фейк. Неявка в ТЦК та СП подається як адмінпорушення, а суди ухвалюють постанову про притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Таку постанову направляють у виконавчу службу, яка відкриває провадження і блокує рахунки", - йдеться у повідомленні.

Тобто банківські рахунки можуть блокуватися через несплату штрафу, а не через звернення ТЦК.