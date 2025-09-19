Іспанія підтримує монетизацію заморожених активів РФ для допомоги Україні й скорочує імпорт газу з Росії
Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо заявив, що його уряд підтримує зусилля Європейської комісії з монетизації заморожених російських активів для допомоги Україні
Про це повідомляє Reuters.
"Зі сторони Іспанії ми наполягали на тому, щоб максимально збільшити фінансування для України…Ми наполягаємо також на тому, щоб шукати креативні шляхи використання цих заморожених активів", - сказав Куерпо.
Він також зазначив, що Іспанія, яка є одним з основних імпортерів російського скрапленого природного газу в Європейському Союзі, працює над скороченням цього імпорту та диверсифікацією поставок з таких країн, як США.
- 10 вересня президент України Володимир Зеленський провів розмову із очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, йшлося про шляхи використання заморожених російських активів на користь України та роботу над посиленням санкцій проти РФ.
