Іспанія підтримує монетизацію заморожених активів РФ для допомоги Україні й скорочує імпорт газу з Росії

Про це повідомляє Reuters.

"Зі сторони Іспанії ми наполягали на тому, щоб максимально збільшити фінансування для України…Ми наполягаємо також на тому, щоб шукати креативні шляхи використання цих заморожених активів", - сказав Куерпо.

Він також зазначив, що Іспанія, яка є одним з основних імпортерів російського скрапленого природного газу в Європейському Союзі, працює над скороченням цього імпорту та диверсифікацією поставок з таких країн, як США.