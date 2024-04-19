Іспанія протягом кількох тижнів може визнати Палестинську державу, - ЗМІ
Уряд Іспанії на чолі з прем'єр-міністром Педро Санчесом у найближчі тижні може ухвалити рішення про визнання Палестини як держави, попри рішення інших країн
Про це пише Euractiv.
У середу, 17 квітня, Педро Санчес провів низку двосторонніх зустрічей у Брюсселі з іншими європейськими лідерами, щоб проаналізувати ситуацію на Близькому Сході, пояснити позицію Мадрида і скоординувати дії.
Зазначається, що незалежно від того, чи приєднаються інші країни ЄС до позиції Іспанії щодо визнання палестинської державності, іспанський уряд уже ухвалив політичне рішення і зробить цей сміливий крок, як нещодавно заявив Санчес, до кінця поточного шестимісячного періоду.
"Цей крок, підтриманий парламентом Іспанії у 2014 році, згідно з багатьма останніми опитуваннями, має сильну підтримку серед населення Іспанії, "буде прийнято через тижні, а не місяці", - йдеться у повідомленні.
- 2 квітня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що уряд планує до липня визнати Палестинську державу і невдовзі це зробить "критична маса" країн ЄС.
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