Головна Світ "Італія рухне вся": Рим викликав посла РФ після заяви Захарової про обвал вежі та допомогу Україні

Дар'я Куркіна
3 листопада, 2025 понедiлок
23:32
Світ Марія Захарова

МЗС Італії викликало російського посла після заяви речниці закордонного відомства РФ Марії Захарової про обвал старовинної вежі в Римі та допомогу Україні

Зміст

Про це пише ANSA.

"Нагадаю, у травні цього року МЗС Італії повідомило, що "італійська підтримка України, включаючи військову допомогу та внески, що виплачуються через механізми ЄС, сягає близько €2,5 млрд, з яких близько €1 млрд - для біженців, €310 млн - на підтримку державного бюджету і €93 млн - на гуманітарну діяльність". Поки італійський уряд буде безглуздо витрачати гроші своїх платників податків, Італія впаде вся: від економіки до веж", – заявила Захарова в telegram.

Італійське інформагентство пише, що після цього МЗС викликало російського посла через "слова, які турбують речника, оскільки вони підтверджують безодню вульгарності, в яку занурилося московське керівництво".

"Ніхто в Італії, абсолютно ніхто, ніколи б не подумав про радість, спекуляції на аварії, трагедії… Ми завжди і в будь-якому випадку будемо висловлювати солідарність і дружбу найслабшим, тим, хто перебуває в скрутному становищі, тим, хто зазнає нападів. Ось чому ми підтримуємо український народ", – наголосили у відомстві. 

  • 3 листопада поблизу римського Колізею обвалилася частина старовинної вежі Торре-дей-Конті, яку звели в Середньовіччі. Серед робітників є постраждалі.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Італія
МЗС
Війна з Росією
Марія Захарова
допомога Україні
