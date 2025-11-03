"Італія рухне вся": Рим викликав посла РФ після заяви Захарової про обвал вежі та допомогу Україні

Про це пише ANSA.

"Нагадаю, у травні цього року МЗС Італії повідомило, що "італійська підтримка України, включаючи військову допомогу та внески, що виплачуються через механізми ЄС, сягає близько €2,5 млрд, з яких близько €1 млрд - для біженців, €310 млн - на підтримку державного бюджету і €93 млн - на гуманітарну діяльність". Поки італійський уряд буде безглуздо витрачати гроші своїх платників податків, Італія впаде вся: від економіки до веж", – заявила Захарова в telegram.

Італійське інформагентство пише, що після цього МЗС викликало російського посла через "слова, які турбують речника, оскільки вони підтверджують безодню вульгарності, в яку занурилося московське керівництво".

"Ніхто в Італії, абсолютно ніхто, ніколи б не подумав про радість, спекуляції на аварії, трагедії… Ми завжди і в будь-якому випадку будемо висловлювати солідарність і дружбу найслабшим, тим, хто перебуває в скрутному становищі, тим, хто зазнає нападів. Ось чому ми підтримуємо український народ", – наголосили у відомстві.