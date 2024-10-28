Іванішвілі купив собі країну за підтримки Кремля, - нардеп Гончаренко про вибори в Грузії

Таку думку висловив народний депутат України Олексій Гончаренко в етері телеканалу "Еспресо".

"Я щойно повернувся з Грузії, де був міжнародним спостерігачем за виборами від Парламентської асамблеї Ради Європи. Я бачив на власні очі, як відбувалися ці вибори. Щодо питання, чи вдасться грузинам це все зупинити, ми побачимо найближчими днями або тижнями. Але ці вибори не можна назвати ані вільними, ані чесними, і проблема не в переписаних протоколах, а в тому, що ці вибори були куплені. Грузинсько-російський олігарх Бідзіна Іванішвілі фактично прикупив собі країну, ймовірно, за підтримки Кремля", - зазначив він.

Є велика різниця між процедурою голосування в Тбілісі та в інших містах, і тим, як голосували в сільській місцевості, каже Гончаренко.

"У Тбілісі влада програла опозиції, а в сільській місцевості результати на дільницях – 90%, 94% за "Грузинську мрію". До речі, російської мови на вулицях Тбілісі побільшало, ще п’ять років тому такого не було. Російські пропагандисти почуваються там дуже вільно. В цілому грузини якось змирилися з тим, що 20% Грузії окуповано Росією. Хоча в Тбілісі опозиція перемогла, "Грузинська мрія" набрала близько 40% голосів. Це немало, і це не все купівля, а результат цинічної технології, яку вони застосували. Вибори не можна назвати цивільними. Вчора був підсумковий брифінг міжнародних спостерігачів, і частина з них визнавали, що є певні проблеми, але, мовляв, в цілому все непогано організовано", - додав він.

"Грузинська мрія" розраховує на те, що грузини, як запальні люди, вийдуть кілька разів на протести, а пізніше перестануть, каже Гончаренко.

"Сьогодні нарешті почалися протести, але люди вже розійшлися. За такою технологією раніше протиснули кальку російського закону про іноземних агентів, який прийняли в Грузії цього року. Протести теж були велелюдними, але згодом припинилися, а закон залишився і тепер діє. Тому "Грузинська мрія" розраховує на це", - зазначив він.