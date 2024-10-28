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Ексклюзив

Іванішвілі купив собі країну за підтримки Кремля, - нардеп Гончаренко про вибори в Грузії

Тетяна Нижник
28 жовтня, 2024 понедiлок
22:07
Світ Бідзіна Іванішвілі

Вибори в Грузії є купленими, майбутнє країни лише в руках народу

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Таку думку висловив народний депутат України Олексій Гончаренко в етері телеканалу "Еспресо".

"Я щойно повернувся з Грузії, де був міжнародним спостерігачем за виборами від Парламентської асамблеї Ради Європи. Я бачив на власні очі, як відбувалися ці вибори. Щодо питання, чи вдасться грузинам це все зупинити, ми побачимо найближчими днями або тижнями. Але ці вибори не можна назвати ані вільними, ані чесними, і проблема не в переписаних протоколах, а в тому, що ці вибори були куплені. Грузинсько-російський олігарх Бідзіна Іванішвілі фактично прикупив собі країну, ймовірно, за підтримки Кремля", - зазначив він.

Є велика різниця між процедурою голосування в Тбілісі та в інших містах, і тим, як голосували в сільській місцевості, каже Гончаренко.

"У Тбілісі влада програла опозиції, а в сільській місцевості результати на дільницях – 90%, 94% за "Грузинську мрію". До речі, російської мови на вулицях Тбілісі побільшало, ще п’ять років тому такого не було. Російські пропагандисти почуваються там дуже вільно. В цілому грузини якось змирилися з тим, що 20% Грузії окуповано Росією. Хоча в Тбілісі опозиція перемогла, "Грузинська мрія" набрала близько 40% голосів. Це немало, і це не все купівля, а результат цинічної технології, яку вони застосували. Вибори не можна назвати цивільними. Вчора був підсумковий брифінг міжнародних спостерігачів, і частина з них визнавали, що є певні проблеми, але, мовляв, в цілому все непогано організовано", - додав він.

"Грузинська мрія" розраховує на те, що грузини, як запальні люди, вийдуть кілька разів на протести, а пізніше перестануть, каже Гончаренко.

"Сьогодні нарешті почалися протести, але люди вже розійшлися. За такою технологією раніше протиснули кальку російського закону про іноземних агентів, який прийняли в Грузії цього року. Протести теж були велелюдними, але згодом припинилися, а закон залишився і тепер діє. Тому "Грузинська мрія" розраховує на це", - зазначив він.

  • Нагадаємо, у суботу, 26 жовтня, в Грузії відбулись парламентські вибори. Наразі там уже підрахували понад 99% голосів, лідирує правляча партія "Грузинська мрія". Крім того, грузинська опозиційна передвиборча коаліція "За зміни" виступила з оцінкою офіційних результатів виборів до парламенту й висунула вимогу до Іванішвілі.
  • Грузинська опозиція з великим відривом виграла парламентські вибори за кордоном. Результати.
  • 27 жовтня міжнародні спостерігачі від ОБСЄ, Ради Європи, НАТО і Європарламенту заявили, що "парламентські вибори в Грузії були затьмарені вкоріненою поляризацією та риторикою, яка викликала тиск на виборців".
  • Увечері 28 жовтня у столиці Грузії розпочалися протести після оприлюднення результатів парламентських виборів. Близько 15 тис. осіб вийшли до будівлі парламенту у центрі міста.
Теги:
Новини
Росія
вибори
Грузія
політика
втручання Росії
пропаганда
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