Іванішвілі лякає населення війною, але народ давно зробив свій вибір, - депутат парламенту Грузії Накопія

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Іванішвілі постійно лякає населення тим, що опозиція готує якісь депортації, нестабільні ситуації. Під час виборів 2016 року вони навіть говорили, що ми використовували якісь шини для побудови барикад. Зараз він лякає населення війною. Мовляв, якщо опозиція прийде до влади, то війни не оминути. Він використовує кадри війни в Україні у своїх білбордах, рекламних роликах. Але грузинське населення це все уже проходило", - зазначив Накопія.

За його словами, за усіма опитуваннями суспільної думки, наразі опозиція впевнено випереджає та перемагає на виборах 26 жовтня. Ніякому грузинському олігарху і російському олігарху в країні не вдасться повернути Грузію в бік Росії.



"Зараз ні в кого немає сумнівів щодо цього, ні в експертів, ні в спеціалістів, і найголовніше – немає сумнівів грузинського народу. Люди кажуть, що Грузія готується до змін. Зрозуміло, що в російських олігархів і їхніх кураторів інший сценарій розвитку подій. Вони, ймовірно, намагатимуться щось зробити. Але всі ці спроби ні до чого не приведуть. Тому що переважна більшість виборців на боці опозиції. Я впевнений, що вони завершаться перемогою грузинського народу, який уже давно зробив свій вибір - це Європейський союз, інтеграція, з ціллю євроатлантичної безпеки. В нашій конституції закріплено, що Грузія повинна стати членом Євросоюзу, але чомусь група людей, яка зовсім відірвана від власного населення, вирішили змінити історію, змінити курс нашої країни в іншу сторону, в північний напрям. Зараз консолідована вся країна, і це закінчиться перемогою народу", - резюмував він.