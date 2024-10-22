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Головна Світ Іванішвілі лякає населення війною, але народ давно зробив свій вибір, - депутат парламенту Грузії Накопія
Ексклюзив

Іванішвілі лякає населення війною, але народ давно зробив свій вибір, - депутат парламенту Грузії Накопія

Тетяна Нижник
22 жовтня, 2024 вiвторок
19:23
Світ Виступ Бідзіни Іванішвілі на провладному мітінгу в Тбілісі у травні 2024

Депутат парламенту Грузії від опозиційної партії "Національний рух" Коба Накопія зазначив, що Бідзіна Іванішвілі на кожних виборах діє за єдиною риторикою

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Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Іванішвілі постійно лякає населення тим, що опозиція готує якісь депортації, нестабільні ситуації. Під час виборів 2016 року вони навіть говорили, що ми використовували якісь шини для побудови барикад. Зараз він лякає населення війною. Мовляв, якщо опозиція прийде до влади, то війни не оминути. Він використовує кадри війни в Україні у своїх білбордах, рекламних роликах. Але грузинське населення це все уже проходило", - зазначив Накопія.

За його словами, за усіма опитуваннями суспільної думки, наразі опозиція впевнено випереджає та перемагає на виборах 26 жовтня. Ніякому грузинському олігарху і російському олігарху в країні не вдасться повернути Грузію в бік Росії.

"Зараз ні в кого немає сумнівів щодо цього, ні в експертів, ні в спеціалістів, і найголовніше – немає сумнівів грузинського народу. Люди кажуть, що Грузія готується до змін. Зрозуміло, що в російських олігархів і їхніх кураторів  інший сценарій розвитку подій. Вони, ймовірно,  намагатимуться щось зробити. Але всі ці спроби ні до чого не приведуть. Тому що переважна більшість виборців на боці опозиції. Я впевнений, що вони завершаться перемогою грузинського народу, який уже давно зробив свій вибір -  це Європейський союз, інтеграція, з ціллю євроатлантичної безпеки. В нашій конституції закріплено, що Грузія повинна стати членом Євросоюзу, але чомусь група людей, яка зовсім відірвана від власного населення, вирішили змінити історію, змінити курс нашої країни в іншу сторону, в північний напрям. Зараз консолідована вся країна, і це закінчиться перемогою народу", - резюмував він. 

  • Напередодні міністри у справах Європи 13 держав ЄС оприлюднили спільну заяву стосовно Грузії: у ній йдеться, що країна не зможе стати членом блоку, якщо влада не змінить свій курс.
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
ЄС
Грузія
політика
олігархи
Війна з Росією
пропаганда
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