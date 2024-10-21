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Європейські країни заявили, що Грузія не зможе стати членом ЄС, якщо уряд не змінить свій курс

Дар'я Куркіна
21 жовтня, 2024 понедiлок
14:18
Світ Грузія ЄС

Міністри у справах Європи 13 держав ЄС оприлюднили спільну заяву стосовно Грузії: у ній йдеться, що країна не зможе стати членом блоку, якщо влада не змінить свій курс

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Про це повідомляє SOVA.

 

Німеччина, Франція, Польща, Бельгія, Данія, Естонія, Латвія, Литва, Португалія, Люксембург, Фінляндія, Швеція та Чехія у спільній заяві підкреслили, що "поділяють стурбованість" щодо Грузії й закликають Тбілісі "забезпечити вільне і справедливе проведення майбутніх виборів".

 

"Грузинський народ багато чого досяг за останні десятиліття — подання заявки Грузії на вступ до ЄС у березні 2022 року стало історичною віхою на цьому шляху… Як друзі Грузії та міністри у справах Європи наших країн, ми вважаємо за необхідне ще раз озвучити європейську позицію щодо Грузії, щоб виправити неправильне сприйняття та свідоме спотворення європейських перспектив Грузії", - зазначено в повідомленні.

Міністри нагадали, що в грудні 2023 року Грузія отримала статус кандидата на вступ до ЄС, однак євроінтеграцію призупинив російський закон про "іноагентів".

"Грузія не зможе стати членом Європейського Союзу, якщо грузинський уряд не змінить свій курс. Навіть найменше пом'якшення або інше тлумачення цього чіткого рішення є або помилкою, або просто брехнею", - заявили в ЄС.

Водночас міністри додали, що прийнятий закон "Про прозорість іноземного впливу" не відповідає основним нормам та цінностям Євросоюзу.

"Він підриває фундаментальні права громадян Грузії, які лежать в основі зобов'язань, взятих Грузією на шляху до членства в ЄС", - підкреслили в заяві.

Що передувало

На початку червня спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу", який фактично є повторенням російського закону про "іноагентів". 

Водночас у серпні премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що керівна партія не планує прибирати статтю про інтеграцію в Європейський Союз та НАТО з конституції.

Парламент Грузії 4 вересня ухвалив у другому читанні законопроєкт "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх" і поправки до ще 18 законів. Наступного дня ЄС попередив Грузію про наслідки для шляху інтеграції до ЄС через законодавство "про сімейні цінності".

У ЄС 20 вересня заявили про готовність припинення безвізового режиму для громадян Грузії, якщо керівна партія "Грузинська мрія" продовжить "відступ від демократії". Натомість спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі заявив про втручання країн Заходу в парламентські вибори його держави.

3 жовтня Шалва Папуашвілі підписав законопроєкти, що обмежують права ЛГБТ. Їх раніше не підписала й не ветувала президентка Саломе Зурабішвілі.

4 жовтня посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський повідомив, що ЄС тимчасово зупинив зустрічі на високому рівні з представниками грузинського уряду у відповідь на антиєвропейські дії та риторику керівної партії.

15 жовтня посол Британії в Грузії Гарет Ворд заявив про заморозку діалогу між країнами у сфері оборони та кібербезпеки через антизахідну риторику грузинського уряду.



 

Теги:
Новини
Росія
ЄС
Грузія
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