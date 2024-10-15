"Уряд обрав інший курс": у Британії заявили про заморозку діалогу з Грузією в сфері оборони

Про це Ворд заявив у інтерв'ю InterpressNews.

Зокрема, вперше за 10 років його існування Британія заморозила щорічний Вордропський діалог між міністрами країн, скасувала заплановані переговори між представниками оборонних відомств і призупинила нову програму з кібербезпеки.

Посол висловив сподівання, що після виборів грузинський уряд повернеться до прозахідного курсу і довіра між сторонами відновиться.

"Я очікував, що ми будемо працювати разом для зміцнення стійкості Грузії та нашого спільного процвітання, але за останній рік грузинський уряд обрав інший курс, і протягом перших місяців мого перебування в Тбілісі мені довелося чітко висловити нашу стурбованість з приводу занепаду демократії та антизахідної риторики", - сказав Ворд.

Що передувало

На початку червня спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу", який фактично є повторенням російського закону про "іноагентів".

Водночас у серпні премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що керівна партія не планує прибирати статтю про інтеграцію в Європейський Союз та НАТО з конституції.