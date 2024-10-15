"Уряд обрав інший курс": у Британії заявили про заморозку діалогу з Грузією в сфері оборони
Посол Британія в Грузії Гарет Ворд заявив про заморозку діалогу між країнами у сфері оборони та кібербезпеки через антизахідну риторику грузинського уряду
Про це Ворд заявив у інтерв'ю InterpressNews.
Зокрема, вперше за 10 років його існування Британія заморозила щорічний Вордропський діалог між міністрами країн, скасувала заплановані переговори між представниками оборонних відомств і призупинила нову програму з кібербезпеки.
Посол висловив сподівання, що після виборів грузинський уряд повернеться до прозахідного курсу і довіра між сторонами відновиться.
"Я очікував, що ми будемо працювати разом для зміцнення стійкості Грузії та нашого спільного процвітання, але за останній рік грузинський уряд обрав інший курс, і протягом перших місяців мого перебування в Тбілісі мені довелося чітко висловити нашу стурбованість з приводу занепаду демократії та антизахідної риторики", - сказав Ворд.
Що передувало
На початку червня спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу", який фактично є повторенням російського закону про "іноагентів".
Водночас у серпні премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що керівна партія не планує прибирати статтю про інтеграцію в Європейський Союз та НАТО з конституції.
Парламент Грузії 4 вересня ухвалив у другому читанні законопроєкт "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх" і поправки до ще 18 законів. Наступного дня ЄС попередив Грузію про наслідки для шляху інтеграції до ЄС через законодавство "про сімейні цінності".
У ЄС 20 вересня заявили про готовність припинення безвізового режиму для громадян Грузії, якщо керівна партія "Грузинська мрія" продовжить "відступ від демократії". Натомість спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі заявив про втручання країн Заходу в парламентські вибори його держави.
3 жовтня Шалва Папуашвілі підписав законопроєкти, що обмежують права ЛГБТ. Їх раніше не підписала й не ветувала президентка Саломе Зурабішвілі.
4 жовтня посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський повідомив, що ЄС тимчасово зупинив зустрічі на високому рівні з представниками грузинського уряду у відповідь на антиєвропейські дії та риторику керівної партії.
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