"Ізраїль атакує Іран": Нетаньягу заявив, що це недопущення отримання ядерної зброї Тегераном
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що він зобов'язаний зробити все, щоб Іран не отримав ядерну зброю, тому Ізраїль завдає ударів по ньому
Про це повідомляє The times of Israel.
На питання, чи відчуває Нетаньягу, за що йому просити вибачення протягом війни з ХАМАСом, він відповів, що формулювання запитання заплямовує його, але ніхто не застрахований від помилок.
Журналісти запитали прем'єра, чому Ізраїлю вистачає нападів на ставлеників Ірану, а не атакує Іран безпосередньо.
"Хто сказав, що ми не атакуємо Іран? Ми атакуємо Іран", - наголосив Нетаньягу, додавши, що Іран має пройти додаткові етапи, які він не буде детально описувати.
"Як прем'єр-міністр Ізраїлю я зобов'язаний зробити все, щоб Іран не отримав ядерну зброю", - підкреслив він.
За його словами, 16 або 17 із 24 батальйонів ХАМАСу були знищені, після цього йде етап зачистки території від озброєних, що залишилися, що потребує часу.
Нетаньягу висміяв розмови про проведення виборів під час війни, заявивши, що вони розділяють людей.
"Після війни буде час для політики", — додав він.
- Корпус стражів ісламської революції (КСІР) Ірану атакував балістичними ракетами "антиіранські" цілі поблизу міста Ербіль, столиці Іракського Курдистану, а також у Сирії.
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