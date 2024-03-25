Ізраїль назвав "нагородою за тероризм" плани 4 країн Європи працювати над визнанням Палестинської держави

Про це повідомляє Reuters.

Напередодні Іспанія заявила, що задля миру на Близькому Сході вона домовилася з Ірландією, Мальтою і Словенією про перші кроки на шляху до визнання Палестинської держави

"Визнання палестинської держави після різанини 7 жовтня дає зрозуміти ХАМАСу та іншим палестинським терористичним організаціям, що криваві терористичні напади на ізраїльтян будуть відповідати політичними жестами на адресу палестинців", - заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраель Кац.

За його словами, врегулювання конфлікту можливе лише шляхом прямих переговорів між сторонами.

"Будь-яка участь у визнанні палестинської держави лише віддаляє досягнення врегулювання і збільшує регіональну нестабільність", - додав він.