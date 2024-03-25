Ізраїль назвав "нагородою за тероризм" плани 4 країн Європи працювати над визнанням Палестинської держави
У понеділок, 25 березня, Ізраїль попередив 4 європейські країни, що їхні плани щодо визнання Палестинської держави є "нагородою за тероризм", яка зменшить шанси на мирне врегулювання конфлікту
Про це повідомляє Reuters.
Напередодні Іспанія заявила, що задля миру на Близькому Сході вона домовилася з Ірландією, Мальтою і Словенією про перші кроки на шляху до визнання Палестинської держави
"Визнання палестинської держави після різанини 7 жовтня дає зрозуміти ХАМАСу та іншим палестинським терористичним організаціям, що криваві терористичні напади на ізраїльтян будуть відповідати політичними жестами на адресу палестинців", - заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраель Кац.
За його словами, врегулювання конфлікту можливе лише шляхом прямих переговорів між сторонами.
"Будь-яка участь у визнанні палестинської держави лише віддаляє досягнення врегулювання і збільшує регіональну нестабільність", - додав він.
- У лютому Ізраїль офіційно оголосив про свою незгоду з одностороннім визнанням палестинської державності, і заявив, що будь-яка подібна угода має бути досягнута шляхом прямих переговорів.
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