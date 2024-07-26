Ізраїль попередив Францію про загрозу терактів під час Олімпіади, - Le Figaro
У четвер, 25 липня, міністр закордонних справ Ізраїлю Кац надіслав своєму французькому колезі Стефану Сежурне лист-попередження про терористичну загрозу з боку Ірану під час Олімпійських ігор у Парижі
Про це повідомляє Le Figaro.
Йдеться про потенційні загрози "терористичних нападів" на спортсменів і туристів з підтримуваних Іраном боку груп під час Олімпійських ігор у Парижі.
"Дехто прагне зашкодити святковості цієї радісної події. На цей час у нас є оцінки потенційних загроз з боку іранських терористичних груп та інших терористичних організацій, спрямованих на здійснення терактів проти членів ізраїльської делегації та ізраїльських туристів під час Олімпійських ігор", — написав Кац у листі.
Франція запровадила розширену систему безпеки, щоб гарантувати безпеку літніх Олімпійських ігор з 26 липня по 11 серпня. Усі ізраїльські спортсмени, які візьмуть участь в Олімпійських іграх 2024 року, які офіційно розпочнуться в п’ятницю, отримають цілодобову особисту охорону, яку забезпечить елітна французька поліція, як усередині Олімпійського селища, так і коли вони залишатимуть комплекс, розташований на півночі Парижа.
- У вівторок, 22 липня, французька поліція заарештувала росіянина, підозрюваного в організації актів "дестабілізації" під час Олімпійських ігор в Парижі.
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