Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Ізраїль попередив Францію про загрозу терактів під час Олімпіади, - Le Figaro

Ізраїль попередив Францію про загрозу терактів під час Олімпіади, - Le Figaro

Ксенія Золотова
26 липня, 2024 п'ятниця
10:06
Світ олімпіада 2024

У четвер, 25 липня, міністр закордонних справ Ізраїлю Кац надіслав своєму французькому колезі Стефану Сежурне лист-попередження про терористичну загрозу з боку Ірану під час Олімпійських ігор у Парижі

Зміст

Про це повідомляє Le Figaro.

Йдеться про потенційні загрози "терористичних нападів" на спортсменів і туристів з підтримуваних Іраном боку груп під час Олімпійських ігор у Парижі.

"Дехто прагне зашкодити святковості цієї радісної події. На цей час у нас є оцінки потенційних загроз з боку іранських терористичних груп та інших терористичних організацій, спрямованих на здійснення терактів проти членів ізраїльської делегації та ізраїльських туристів під час Олімпійських ігор", — написав Кац у листі.

Франція запровадила розширену систему безпеки, щоб гарантувати безпеку літніх Олімпійських ігор з 26 липня по 11 серпня. Усі ізраїльські спортсмени, які візьмуть участь в Олімпійських іграх 2024 року, які офіційно розпочнуться в п’ятницю, отримають цілодобову особисту охорону, яку забезпечить елітна французька поліція, як усередині Олімпійського селища, так і коли вони залишатимуть комплекс, розташований на півночі Парижа.

  • У вівторок, 22 липня, французька поліція заарештувала росіянина, підозрюваного в організації актів "дестабілізації" під час Олімпійських ігор в Парижі.
Теги:
Спорт
Франція
Ізраїль
Іран
Олімпіада
тероризм
Олімпіада-2024
Війна в Ізраїлі
Читайте також:
Автор Марина Клюєва
25 липня, 2024 четвер
"В Україні очікується наймасовіший ракетний удар через прибуття F-16": новий вкид роспропаганди
Мовознавиця Ірина Фаріон
Автор Марта Оліярник
25 липня, 2024 четвер
Що відомо про розслідування вбивства Ірини Фаріон? Розмова з адвокатами жертви
Едін Джеко, Фенербахче
Автор Дмитро Марценишин
24 липня, 2024 середа
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 2-го кваліфікаційного раунду
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.54
  • EUR
    Купівля 44.49
    Продаж 45.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
26 липня
11:00
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 26 липня: скільки коштують долар і євро
10:49
Андрій Юсов
"Починає давати збій": у ГУР назвали найслабше місце військової машини росіян
10:37
Велика Британія планує розробити ракети дальнього радіуса дії проти ядерної зброї РФ, - Times
10:24
Росіяни авіабомбами вбили двох і поранили чотирьох цивільних жителів Донеччини 25 липня
10:07
OPINION
Валерій Пекар
Захід боїться поразки Росії так само, як і поразки України
09:51
Румунія
Румунія викликала представника РФ через падіння "шахедів" на території країни
09:30
РФ ударила КАБами по Купʼянську-Вузловому: поранені 2 людини, пошкоджено житлові будинки
09:30
ЗСУ, мобілізація
"Темпи мобілізації зросли": Міноборони заявило, що наразі немає гострої потреби у зниженні призовного віку
09:16
Членство України в ЄС - це реальність, яка матеріалізується в нас на очах, - польська політологиня Боніковська
09:04
Новини Львова
У дев'яти містах Бельгії викрили підготовку теракту, заарештовано 7 осіб
08:54
війна з Росією, вибух, Росія
Уночі в Криму лунали вибухи, на аеродромі "Саки" спалахнула пожежа, - "Кримський вітер"
08:50
"Ці авто - чиїсь врятовані життя": Залужний повідомив про відправку в Україну 50 машин від британських благодійників
08:40
Стежив за блогером, який критикував Фаріон: "Схеми" дослідили соцмережі підозрюваного у вбивстві мовознавиці
08:08
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала "шахедами" енергооб'єкти у двох регіонах України: є постраждалий
08:05
OPINION
Віктор Трегубов
Коли можна буде говорити про мир
07:38
обстріл, ППО
Вночі росіяни випустили по Україні "Іскандер-М" та 22 безпілотники: скільки знищила українська ППО
07:38
втрати окупантів
РФ за добу в Україні втратила 950 військових, 7 танків і 73 БПЛА
07:27
Пентагон
Пентагон знайшов додаткові $2 млрд для України, виправивши бухгалтерську помилку
07:18
OpenAI
OpenAI тестує пошуковик SearchGPT, який планують інтегрувати з ChatGPT
07:08
побиття
Бив ногами, тягав за волосся: в Одесі п'яний іноземець напав на жінку, яка заступилася за кондукторку тролейбуса
06:59
Камала Гарріс
Гарріс відстає від Трампа на 1% серед вірогідних виборців і на 2% - серед зареєстрованих, - The New York Times
06:32
Ллойд Остін
Пентагон відреагував на військові літаки РФ і КНР біля берегів Аляски
06:32
Руслан Стефанчук
"Не тільки відкуплення": Стефанчук пообіцяв, що законопроєкт про угоди зі слідством у корупційних справах допрацюють
06:22
декларація
Нерухомість, авто, готівка: у деклараціях екскерівника держпідприємства виявили порушення на понад 16 млн грн
05:51
медичний канабіс
Обіг медичного канабісу: в Україні запровадять електронну систему регулювання
01:38
пенсіонери
Фінляндія надала 2 млн євро продовольчій програмі ООН, щоб підтримати українських пенсіонерів
01:12
Володимир Машков
"Чорний список" Мінкульту поповнився ще шістьма російськими акторами: прізвища
00:39
Школа свідомого лідерства у Львові
Кабмін затвердив держстандарт профільної середньої освіти: які зміни чекають на учнів із 2027-го
00:11
Джо Байден і Беньямін Нетаньягу
Байден зустрівся з Нетаньягу в Білому домі
2024, четвер
25 липня
23:37
ССО ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксовано 126 боєзіткнень. Найбільше росіяни штурмують на Покровському напрямку
23:24
вода
"У столиці впровадять графіки відключення води": у Київводоканалі спростували фейк
23:06
Оновлено
Світоліна і Романчук нестимуть прапор України на церемонії відкриття Олімпіади-2024
23:03
хакер
Пов'язані з КНДР хакери намагалися отримати доступ до військових таємниць США, Британії та Південної Кореї
22:57
ракетна атака на Охматдит
Росія вдарила по Охматдиту ракетою, у якій була американська мікросхема, - NYT
22:56
Франція – Україна: півфінал Євро U19
Україна програла Франції у півфіналі Євро U19
22:19
прихильники Трампа
Директор ФБР має сумніви, що під час замаху на Трампа його поранила саме куля
21:59
"Полісся" поступилося "Олімпії" в Лізі конференцій
21:48
Митрополит Будапештський та Угорський РПЦ Іларіон (Григорій Алфеєв)
Керівника РПЦ в Угорщині Іларіона, який втрапив у сексуальний скандал, усунули від керівництва єпархією
21:47
Ексклюзив
росія - китай
Кулеба в Китаї прагнув бодай трохи змінити позицію Пекіна й активізувати в миротворчих зусиллях, - дипломат Хара
21:39
Україна ЄС
"Україна стала економічним та енергетичним тягарем для ЄС": російські маніпуляції за 25 липня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV