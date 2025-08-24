Ізраїль вдарив по президентському палацу, сховищу палива та електростанціям у столиці Ємена

Про це інформує пресслужба ЦАХАЛу.

"Армія оборони Ізраїлю атакувала військову інфраструктуру терористичного режиму хуситів у районі Сани, включаючи військовий об'єкт, на якому розташований президентський палац, електростанції "Асар" та "Хізаз", а також місце для зберігання палива. Усі вони використовувалися для військової діяльності терористичного режиму хуситів", - йдеться у пресрелізі.

Як посили у ЦАХАЛі, ударів було завдано у відповідь на неодноразові напади терористичного режиму хуситів на державу Ізраїль та її цивільне населення, включно із запусками ракет класу "земля-земля" та безпілотників у напрямку території Ізраїлю останніми днями.

За даними газети The Times of Israel, удар по Сані стався невдовзі після того, як військові виявили, що 22 серпня хусити вперше використали для атаки Ізраїлю ракету із касетною боєголовкою. Тоді мало місце влучання в житловий будинок у центральному Ізраїлі. Жінка, яка там знаходилася, сховалася у своєму укритті та не постраждала.