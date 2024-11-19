Ізраїль знайшов великі запаси сучасної зброї РФ у бойовиків "Хезболли", - WSJ

Про це повідомляє WSJ.

За словами сирійських силовиків і арабського чиновника, частина цієї зброї, зокрема сучасні протитанкові ракети "Корнет", були виготовлені не пізніше, ніж у 2020 році. Тоді вони були відправлені на південь Лівану з російських складів у сусідній Сирії.

Попри те, що ізраїльське військове керівництво знало, що "Хезболла" має певну кількість зброї російського виробництва, їм було важко дізнатися про повний обсяг можливостей бойовиків. Як зазначає видання, російська зброя у руках бойовиків була менш сучасною, а деякі зразки датувалися радянською епохою.

Натомість зброя, яку зараз знайшов Ізраїль, є новішою, більш досконалою і присутня в більшій кількості, ніж очікували військові аналітики. За їхніми словами, ця зброя значно посилила здатність "Хезболли" давати відсіч після того, як ізраїльські повітряні удари знищили її вище керівництво.

В Ізраїлі побоюються, що Росія може поглиблювати свої відносини з бойовиками, попри давні заяви Москви про те, що вона не стає на чийсь бік у конфліктах між Ізраїлем і його сусідами.