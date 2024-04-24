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Канада дозволила Airbus використовувати російський титан попри санкції, - Reuters

24 квітня, 2024 середа
17:04
Світ Канада

Канадський уряд дозволив корпорації аерокосмічної промисловості Airbus використовувати титан РФ у своєму виробництві, незважаючи на запроваджені санкції

Про це повідомляє Reuters.

Відповідно до даних агентства, Канада дозволила Airbus використовувати у виробництві літаків підсанкційний російський титан. 

У заяві корпорації йдеться, що Airbus знає про запроваджені обмеження урядом Канади проти компанії РФ "ВСМПО-Авісма" та вона отримала потрібний дозвіл для гарантування безпеки й забезпечення операцій згідно з чинними санкціями. 

Водночас канадський уряд не надав відповідь на запити Reuters щодо цього. 

"ВСМПО-Авісма" - це найбільший виробник титану у світі, санкції проти якого Канада запровадила у лютому цього року. 

  • 23 лютого очільниця МЗС Канади Мелані Джолі оголосила про запровадження додаткових санкцій проти 10 фізичних та 153 юридичних осіб до другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Теги:
Росія
Канада
санкції проти Росії
Війна з Росією
Авіація
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