Канада дозволила Airbus використовувати російський титан попри санкції, - Reuters
Канадський уряд дозволив корпорації аерокосмічної промисловості Airbus використовувати титан РФ у своєму виробництві, незважаючи на запроваджені санкції
Про це повідомляє Reuters.
Відповідно до даних агентства, Канада дозволила Airbus використовувати у виробництві літаків підсанкційний російський титан.
У заяві корпорації йдеться, що Airbus знає про запроваджені обмеження урядом Канади проти компанії РФ "ВСМПО-Авісма" та вона отримала потрібний дозвіл для гарантування безпеки й забезпечення операцій згідно з чинними санкціями.
Водночас канадський уряд не надав відповідь на запити Reuters щодо цього.
"ВСМПО-Авісма" - це найбільший виробник титану у світі, санкції проти якого Канада запровадила у лютому цього року.
- 23 лютого очільниця МЗС Канади Мелані Джолі оголосила про запровадження додаткових санкцій проти 10 фізичних та 153 юридичних осіб до другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.
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