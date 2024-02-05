Канада готує нові санкції проти лідерів ХАМАС

Про це пише Reuters.

"Ми активно над цим працюємо. І я з нетерпінням чекаю на можливість зробити оголошення (про нові санкції – ред.) найближчим часом", - сказала міністерка закордонних справ Канади.

Агентство нагадує, що раніше прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо заявив, що розглядає можливість запровадження санкцій проти "екстремістських" поселенців на Західному Березі після того, як США вчинили аналогічні дії минулого тижня.