Канада готує нові санкції проти лідерів ХАМАС
Очільниця МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що уряд країни готує новий пакет санкцій проти лідерів угруповання ХАМАС та ізраїльтян, яких звинувачують у причетності до насильства щодо поселенців на Західному Березі
Про це пише Reuters.
"Ми активно над цим працюємо. І я з нетерпінням чекаю на можливість зробити оголошення (про нові санкції – ред.) найближчим часом", - сказала міністерка закордонних справ Канади.
Агентство нагадує, що раніше прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо заявив, що розглядає можливість запровадження санкцій проти "екстремістських" поселенців на Західному Березі після того, як США вчинили аналогічні дії минулого тижня.
- Напередодні державний департамент США оголосив про перший раунд санкцій, які спрямовані проти чотирьох ізраїльтян, які, ймовірно, знущалися з мирних палестинців.
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