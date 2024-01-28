Канада погодилася відновити експорт зброї до Туреччини після схвалення вступу Швеції в НАТО, - Reuters

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Відповідно до угоди Анкара тепер надаватиме Оттаві інформацію про кінцевих користувачів виробленого у Канаді обладнання, особливо якщо його було експортовано до держав не членів НАТО.



Повідомляється, що угоду було досягнуто на початку січня після місяців перемовин.

Представник міністерства закордонних справ Канади Шарлотта МакЛауд заявила, що хоча експортний контроль в цей час залишається в силі, Оттава прагне розв'язати проблему з Туреччиною, враховуючи її статус союзника по НАТО.

"Канада і Туреччина продовжують вести відвертий обмін думками щодо наших двосторонніх, економічних і комерційних відносин", - сказала вона.

Зазначається, що Канада призупинила продаж безпілотників та комплектуючих до них Туреччині у 2020 році після того, як дійшла висновку, що її оптичне обладнання, прикріплене до безпілотників турецького виробництва, використовувалося Азербайджаном під час бойових дій у Нагірному Карабаху.

Оттава зупинила переговори про скасування заборони у 2022 році, коли Анкара висловила заперечення проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Проте переговори відновилися після саміту лідерів НАТО в липні 2023 року.

Згідно з новою угодою, Туреччина надаватиме Канаді інформацію про кінцевих користувачів обладнання канадського виробництва, особливо у разі його реекспорту до країн, що не входять до НАТО.