Канада відправила до Латвії 150 одиниць техніки для міжнародної бригади

Про це повідомило посольство Канади у Латвії у соцмережі Х.

"На вихідних в порту Риги розвантажили 150 транспортних засобів. Ці автомобілі – частина зобов'язань Канади щодо створення багатонаціональної передової сухопутної бригади до осені 2024 року".

Descendez les rampes! Au cours du week-end, 150 véhicules sont arrivés et ont été déchargés au port de Riga. Ces véhicules font partie de l'engagement du Canada à construire la brigade multinationale des Forces terrestres avancées (FLF) d'ici l'automne 2024. #WeAreNATO pic.twitter.com/caSqdiCwgl — Canada en Lettonie (@CanadaLettonie) March 27, 2024