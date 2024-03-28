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Канада відправила до Латвії 150 одиниць техніки для міжнародної бригади

28 березня, 2024 четвер
05:59
Світ світ Канада Латвія військові новини

Канада відправила до Латвії 150 військових транспортних засобів у рамках створення багатонаціональної передової сухопутної бригади

Про це повідомило посольство Канади у Латвії у соцмережі Х.

"На вихідних в порту Риги розвантажили 150 транспортних засобів. Ці автомобілі – частина зобов'язань Канади щодо створення багатонаціональної передової сухопутної бригади до осені 2024 року".

  • 23 березня конгрес США ухвалив законопроєкт, який передбачає надання військової та оборонної допомоги країнам Балтії на суму 228 млн доларів у рамках Балтійської ініціативи безпеки.
Теги:
Латвія
Канада
Військові новини
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