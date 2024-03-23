США нададуть військову допомогу країнам Балтії на $228 млн

Про це повідомляє Associated Press.

У п'ятницю, 22 березня, законодавці схвалили закон про фінансування уряду США, який передбачає надання військової допомоги трьом балтійським країнам, які є членами НАТО та сусідами Росії.

"Підтримка з боку США суттєво допомогла Естонії, Латвії та Литві прискорити реалізацію кількох проєктів з розвитку військової інфраструктури та потенціалу, - йдеться в заяві міністра оборони Естонії Ханно Певкура. - Хороша новина полягає в тому, що підтримка дещо вища, ніж минулого року".

За словами очільника естонського оборонного відомства, ця фінансова допомога "надсилає чіткий сигнал про те, що США, найбільший союзник НАТО, відданий безпеці та стабільності регіону".

Як зазначили у виданні, фінансування з боку США спрямоване на розвиток ППО, морської ситуаційної обізнаності та сухопутних військ у країнах Балтії, а також на розвиток військово-морських сил.