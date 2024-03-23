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США нададуть військову допомогу країнам Балтії на $228 млн

23 березня, 2024 субота
18:18
Світ Прапор США

Конгрес США ухвалив законопроєкт, який передбачає надання військової та оборонної допомоги країнам Балтії на суму 228 млн доларів у рамках Балтійської ініціативи безпеки

Про це повідомляє Associated Press.

У п'ятницю, 22 березня, законодавці схвалили закон про фінансування уряду США, який передбачає надання військової допомоги трьом балтійським країнам, які є членами НАТО та сусідами Росії.

"Підтримка з боку США суттєво допомогла Естонії, Латвії та Литві прискорити реалізацію кількох проєктів з розвитку військової інфраструктури та потенціалу, - йдеться в заяві міністра оборони Естонії Ханно Певкура. - Хороша новина полягає в тому, що підтримка дещо вища, ніж минулого року".

За словами очільника естонського оборонного відомства, ця фінансова допомога "надсилає чіткий сигнал про те, що США, найбільший союзник НАТО, відданий безпеці та стабільності регіону".

Як зазначили у виданні, фінансування з боку США спрямоване на розвиток ППО, морської ситуаційної обізнаності та сухопутних військ у країнах Балтії, а також на розвиток військово-морських сил. 

  • 23 березня сенат США ухвалив бюджет на суму 1,2 трлн доларів, чим запобіг припиненню роботи американського уряду.

Теги:
політика
Латвія
Естонія
Литва
США
Військові новини
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