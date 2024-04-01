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Канцлер Австрії Нехаммер скликав Раду нацбезпеки через загрозу шпигунських мереж на користь РФ

1 квітня, 2024 понедiлок
20:48
Світ Австрія

1 квітня кримінальний суд у Відні взяв під варту ексспівробітника федерального відомства з охорони конституції Егісто Отта, якого підозрюють у шпигунстві на користь РФ. Канцлер Австрії Карл Нехаммер скликав Раду нацбезпеки

Про це повідомляє Kurier.

За словами родичів заарештованого Отта, на допиті він заперечив усі звинувачення проти нього, проте своє затримання не оскаржував, тому запобіжний захід набрав законної сили.

Тим часом канцлер Австрії Карл Нехаммер скликав Раду національної безпеки на 9 квітня. 

"Ці звинувачення серйозні. З одного боку, ці звинувачення зараз повинні бути роз'яснені судовою системою. З іншого боку, ситуація з безпекою в республіці повинна бути оцінена і прояснена. Ми повинні запобігти загрозі російським шпигунським мережам нашій країні шляхом проникнення політичні партії чи мережі інструменталізують", - наголосив він.

Що відомо про затримання Отта за підозрою у шпигунстві

У п'ятницю, 29 березня, у Відні за підозрою у шпигунстві на користь РФ був заарештований колишній співробітник служби захисту конституції Егісто Отт.

Прокуратура Відня також інкримінує Отту зловживання службовим становищем, ведення таємної розвідки та передачу російським шпигунам вмісту мобільних телефонів австрійських високопосадовців. Отт був співробітником Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом (BVT). 

Теги:
Кримінал
Росія
Шпигунський скандал
Австрія
ФСБ
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