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"Категорично відкидаємо божевільні звинувачення": Кислиця в Радбезі ООН пояснив мету провокацій Росії на ЗАЕС

16 квітня, 2024 вiвторок
06:38
Світ Кислиця

Росія намагається приховати власну провину та звинуватити Україну в атаках на Запорізьку АЕС. У такий спосіб вона сподівається прибрати з порядку денного головне питання – деокупацію ЗАЕС

Про це заявив у понеділок, 15 квітня, на засіданні Ради Безпеки ООН постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Ми категорично відкидаємо божевільні звинувачення в тому, що Україна може стати причиною ядерної катастрофи. Хтось вірить, що країна, яка досі оговтується від найбільшої ядерної катастрофи, хотіла б повторення Чорнобиля 1986 року? Це ідея, яка могла прийти в голову лише кремлівським пропагандистам, адже тільки кремлівські пропагандисти відкрито мріють про те, щоб радіоактивний пил замінив українські міста", – сказав Кислиця.

Постпред України наголосив, що єдиною першопричиною всіх ризиків для ядерної безпеки є неспровокована та невиправдана агресія Росії проти України.

"Те, що сталося на ЗАЕС 7 та 9 квітня 2024 року та пізніше – добре спланована операція з фальшивим прапором з боку РФ. Він мав на меті змістити фокус уваги з уже згаданої першопричини та єдиного способу усунути всі загрози ядерній і фізичній ядерній безпеці, а саме – деокупації станції", – наголосив Кислиця. 

Він зауважив, що саме для цього росіяни хочуть нагодувати світ версією, мовляв, ядерні реактори, захист яких розроблений для протистояння найважчим ударам, були атаковані малопотужними FVP-дронами ближньої дальності, розрахованими на ураження піхоти й невеликої техніки на відстані кількох кілометрів. 

Кислиця додав, що мілітаризація станції та прилеглих окупованих Росією територій залишається частиною військової стратегії Росії. Москва використовує їх як прикриття для артилерійських ударів по територіях і населених пунктах на іншому березі Дніпра. 

"Міжнародна місія підтримки та допомоги Запоріжжі регулярно фіксує численні обстріли вихідної артилерії з поблизу об'єкта. Наявність російської військової техніки та особового складу на ЗАЕС підтвердили незалежні спостерігачі та МАГАТЕ. Нещодавно у соцмережах з'явилися нові кадри російських солдатів і військової техніки у залах енергоблоків", – нагадав постпред України в Радбезі ООН.

"Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити російські провокації на ЗАЕС та долучитися до реалізації Формули миру, запропонованої президентом України Володимиром Зеленським, одним з важливих моментів якої є відновлення ядерної та радіаційної безпеки. Україна також закликає всіх наших партнерів посилити тиск на державу-агресора, в тому числі шляхом запровадження санкцій проти атомної енергетики, запобігти подальшим провокаціям РФ на ЗАЕС та сприяти її деокупації", – додав він.

  • Раніше, 9 квітня, гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив про 3 прямі влучання в захисні конструкції головного реактора Запорізької АЕС

  • Міністерство закордонних справ України закликало світ засудити чергові російські провокації на ЗАЕС

  • 13 квітня всі шість енергоблоків Запорізької атомної електростанції вперше з 2022 року перевели у стан "холодного зупину"

  • 14 квітня Генштаб ЗСУ заявив, що росіяни готують провокацію на Запорізькій атомній електростанції та планують звинуватити в ній Україну

  • 15 квітня відбулося засідання Радбезу ООН, на якому обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС, захопленій російськими військами у березні 2022 року. Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі під час засідання заявив про зростання ризику для Запорізької АЕС через обстріли

Теги:
Україна
Рада безпеки ООН
Війна з Росією
окупанти
ядерна безпека
атомна енергетика
Запорізька АЕС
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