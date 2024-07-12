Кая Каллас може оголосити про відставку з посади прем'єрки Естонії 15 липня, - ЗМІ
У понеділок, 15 липня, прем'єрка Естонії Кая Каллас має намір зустрітися з президентом Аларом Карісом у Кадріорзі, аби подати прохання про відставку
Про це повідомляє ERR.
Причиною того, що Каллас залишить свою посаду, є те, що раніше її обрали кандидатом на посаду Верховного представника Європейської комісії із закордонних справ і політики безпеки. Крім того, у разі відставки прем'єр-міністра буде розпущено й увесь уряд.
Після відставки Каллас президент Естонії Алар Каріс проведе консультації з представниками парламентських партій.
Раніше Партія реформ затвердила кандидатом у прем'єр-міністри Крістена Міхала, який в уряді Каї Каллас обіймає посаду міністра клімату.
Передбачається, що новий уряд вступить на посаду наприкінці липня або на початку серпня.
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У неділю, 29 червня, естонська партія реформ запропонувала міністра з клімату Крістена Міхала як кандидата на посаду прем’єра, на якій він має змінити Каю Каллас, висунуту на посаду високого представника ЄС.
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