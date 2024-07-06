Керівник РПЦ в Угорщині спав в одному ліжку зі своїм 18-річним помічником, але запевняє, що до інтиму ніколи не доходило

Його колишній келійник, 18-річний юнак російсько-японського походжнення Георгій Сузукі звинувачує свого минулого працедавця у сексуальних домаганнях. Подробиці розповідає "Новая газета Европа".

За словами Георгія, митрополит регулярно лягав до нього у ліжко.

"У листопаді Іларіон відвіз Сузукі на дачу у Франції, яка, як стверджує Георгій, належить митрополиту. Там Георгій захворів і кілька днів пролежав із високою температурою. Тоді, за його словами, і стався його перший фізичний контакт із митрополитом: під час чергового нападу гарячки Іларіон роздягнув Георгія до трусів і ліг до нього в ліжко, нібито для того, щоб зігріти юнака. Як згадує Георгій, з того часу вони все частіше почали проводити час у ліжку разом. Спочатку Іларіон приходив "перевірити" юнака через хворобу, потім, коли вони повернулися до Угорщини, почав відвідувати його вечорами, а врешті-решт і регулярно спати разом із Георгієм. При цьому безпосередньо до сексуального акту, як стверджує Георгій, не дійшло", - зазначає видання.

Також Георгій Сузукі потай записував розмови з митрополитом, в яких, які він стверджує, нібито є ознаки домагання з боку Іларіона.

Мати юнака, за словами митрополита, тепер вимагає від ієрарха понад 300 тисяч євро моральної компенсації.

Своєю чергою митрополит РПЦ Іларіон називає звинувачення у сексуальних домаганнях з боку Георгія Сузукі безпідставними та обіцяє подати судовий позов про наклеп. За його словами, сексу з келійником у нього не було, хоча, дійсно, не заперечує Іларіон, вони інколи спали разом в одному ліжку.

При цьому Сузукі каже, що Іларіон (Алфеєв) буквально вимагав того, щоб лягати в ліжко до свого помічника, казав про своє бажання "відчути його шкірою". Обоє в цей час були лише у нижній бідизні. Вдягати піжаму митрополит, за словами Георгія, йому забороняв.

На додаток, митрополит також звинувачує свого келійника у зберіганні дитячої порнографії, про що він нібито дізнався, отримавши доступ до історії браузера на телефоні Георгія.

Звинувачення у зберіганні дитячої порнографії Георгій повністю заперечує. Він визнає, що дивився порно на своєму телефоні та навіть реєструвався на сайтах для гей-знайомств. Нині він називає це гріхом, але каже, що його дії суперечили церковній моралі, але не закону.

Критика митрополита РПЦ Іларіона на адресу ЛГБТ-спільноти

2018 року митрополит Іларіон (Алфеєв) публічно заявляв, що людину-гомосексуала можна "повернути" до традиційної сексуальної орієнтації:

"Пастирський досвід роботи з людьми, які мають гомосексуальну орієнтацію, показує, що в багатьох випадках людина може або повністю позбутися цього, або так побудувати своє життя, щоб це не заважало йому бути повноцінним сім'янином".