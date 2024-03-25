Хусити погрожують Саудівській Аравії помстою, якщо вона підтримає атаки США по Ємену
Єменські хусити посилили погрози у бік Саудівської Аравії, застерігаючи її не підтримувати американські удари по угрупованню
Про це повідомляє Bloomberg.
"Ми надіслали Саудівській Аравії повідомлення, що вона стане мішенню, якщо дозволить американським винищувачам використовувати свою територію або повітряний простір для агресії проти Ємену", - заявив член Вищої політичної ради хуситів Мохаммед Алі аль-Хуті.
Як зазначили у виданні, уряд Саудівської Аравії очолював військову кампанію проти хуситів за підтримки США, починаючи з 2015 року. Але королівство розглядає досягнення миру в Ємені як запоруку стабільності в регіоні Перської затоки.
Однак, за словами аль-Хуті, відносини між хуситами й саудитами стають дедалі напруженішими, і королівство має зробити більш серйозні кроки на шляху до мирного врегулювання.
Водночас він підкреслив, що неможливо досягти прогресу в перемовинах доти, доки королівство не погодиться відновити виплату деяких зарплат, постачання електроенергії та інших послуг в Ємені.
- Єменські хусити в суботу, 23 березня, у Червоному морі випустили ракету по нафтовому танкеру Huang Pu, який належить Китаю.
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