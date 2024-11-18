Кім Чен Ин пообіцяв нарощувати ядерний потенціал КНДР "безмежно"
У понеділок, 18 листопада, північнокорейський лідер Кім Чен Ин пообіцяв зміцнювати ядерний потенціал країни "безмежно" на тлі поглиблення партнерства у сфері безпеки між США та їхніми союзниками в регіоні
Про це інформує Bloomberg.
Згідно з повідомленням, Кім зробив ці заяви під час конференції з командирами батальйонів, закликавши військових завершити підготовку до можливої війни.
Він підкреслив, що Сполучені Штати, Японія та Південна Корея несуть відповідальність за дестабілізацію ситуації на Корейському півострові.
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"США, Японія і Південна Корея ніколи не уникнуть відповідальності як винуватці руйнування миру і стабільності на Корейському півострові і в регіоні, - наголосив Кім, маючи на увазі партнерство, яке він назвав "азіатською версією НАТО". - Найбільш важливим і критичним завданням для наших збройних сил є підготовка до війни".
Крім того, Кім звинуватив США в затягуванні війни в Україні, стверджуючи, що постачання зброї Києву веде до міжнародних конфліктів та викликає побоювання Третьої світової війни.
- За оцінками країн G20, Північна Корея може направити до 100 тис. військовослужбовців для підтримки Росії у війні проти України, якщо співпраця між Пхеньяном та Москвою поглиблюватиметься.
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