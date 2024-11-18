Кім Чен Ин пообіцяв нарощувати ядерний потенціал КНДР "безмежно"

Про це інформує Bloomberg.

Згідно з повідомленням, Кім зробив ці заяви під час конференції з командирами батальйонів, закликавши військових завершити підготовку до можливої війни.

Він підкреслив, що Сполучені Штати, Японія та Південна Корея несуть відповідальність за дестабілізацію ситуації на Корейському півострові.

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"США, Японія і Південна Корея ніколи не уникнуть відповідальності як винуватці руйнування миру і стабільності на Корейському півострові і в регіоні, - наголосив Кім, маючи на увазі партнерство, яке він назвав "азіатською версією НАТО". - Найбільш важливим і критичним завданням для наших збройних сил є підготовка до війни".

Крім того, Кім звинуватив США в затягуванні війни в Україні, стверджуючи, що постачання зброї Києву веде до міжнародних конфліктів та викликає побоювання Третьої світової війни.